Nvidia: de retour vers les sommets, Loop Capital en renfort

(CercleFinance.com) - Nvidia se remet en direction de ses plus hauts historiques mercredi à la Bourse de New York, porté notamment par des commentaires encourageants des analystes de Loop Capital.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du fabricant de microprocesseurs dédiés à l'IA s'octroie une progression de l'ordre de 3% à 152,8 dollars, non loin de son sommet absolu atteint au-delà de 153,1 dollars.



La valeur profite de l'optimisme des équipes de Loop Capital, qui ont relevé ce matin leur objectif de cours de 175 à 250 dollars, tout en réitérant leur recommandation d'achat sur l'action.



D'après la société de Bourse, l'IA est en train d'entrer dans un nouvel 'âge d'or', assez similaire au cycle qui l'avait propulsé sur le devant de la scène durant la période 2023/2024.



D'après ses calculs, l'hyperscale, les usines d'IA, l'IA générative et les accélérateurs d'IA pourraient à eux seuls représenter quelque 2.000 milliards de dollars d'investissements d'ici à 2028.





