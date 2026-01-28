 Aller au contenu principal
Nvidia dans le vert sur des rumeurs favorables de Chine
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 15:57

Nvidia gagne près de 2% en début de séance à Wall Street, profitant d'un article de Reuters selon lequel la Chine aurait autorisé ByteDance, Alibaba et Tencent à acquérir des puces H200 auprès du groupe de Jensen Huang.

Citant des sources proches du dossier, l'agence de presse indique que ces 3 entreprises chinoises auraient le droit d'acheter en tout plus de 400 000 puces de ce type au géant américain des puces pour l'intelligence artificielle.

Valeurs associées

NVIDIA
190,9500 USD NASDAQ +1,29%
