Nvidia chute après que le FT a rapporté que la Chine a demandé aux entreprises technologiques d'arrêter d'acheter toutes les puces d'IA de NVDA

17 septembre - ** Les actions du concepteur de puces Nvidia

NVDA.O diminuent de 1,1 % à 172,9 $ avant le marché

** Le FT rapporte que Le régulateur chinois de l'Internet a demandé aux plus grandes entreprises technologiques du pays de cesser d'acheter toutes les puces IA de NVDA et de mettre fin aux commandes existantes

** La Cyberspace Administration of China (CAC) a demandé aux entreprises, dont ByteDance et Alibaba 988.HK , de mettre fin à leurs tests et à leurs commandes de RTX Pro 6000D, indique le rapport, citant trois personnes au courant de l'affaire

** La Chine a accusé lundi NVDA d'avoir violé la loi anti-monopole du pays

** Reuters a rapporté en début de semaine que la nouvelle puce RTX6000D de NVDA pour la Chine n'a pas la faveur des grandes entreprises

** À la dernière clôture, NVDA a augmenté de plus de 30 % depuis le début de l'année par rapport à un gain de 12,3 % pour le S&P 500 .SPX .