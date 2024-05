Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: BPA plus que quintuplé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le fabricant de puces Nvidia, inventeur du GPU, a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 6,12 dollars au titre des trois premiers mois de l'exercice 2024-25, en augmentation de 461% par rapport à la même période de l'année précédente.



Toujours en comparaison annuelle, sa marge brute s'est améliorée de 12,1 points à 78,9%, pour un chiffre d'affaires record en croissance de 262% à 26 milliards de dollars, dont un CA centres de données en progression de 427% à 22,6 milliards.



'Notre croissance en centre de données a été alimentée par une demande forte et croissante d'entraînement et d'inférence d'IA générative sur la plateforme Hopper', explique Jensen Huang, son fondateur et CEO.



Pour son deuxième trimestre comptable, Nvidia estime notamment que sa marge brute ajustée devrait se situer à 75,5%, à plus ou moins 50 points de base, pour des revenus attendus à 28 milliards de dollars, à plus ou moins 2%.





