Nvidia bondit après le dévoilement d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 3,6 % à 183,12 $ le lundi après que le fabricant de puces ait déclaré qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI ** Les deux entreprises ont dévoilé une lettre d'intention pour un partenariat stratégique historique visant à déployer au moins 10 gigawatts de puces Nvidia pour l'infrastructure d'IA d'OpenAI ** Dans une interview accordée à CNBC, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'investissement "s'ajoute à tout ce qui a été annoncé et contracté", et a indiqué à CNBC qu'il s'ajoute à tout ce que la société a communiqué à Wall Street concernant ses attentes financières ** Les actions d'Oracle ORCL.N , partenaire d'OpenAI, de SoftBank 9434.T et de Microsoft MSFT.O sur le projet de centre de données Stargate AI de 500 milliards de dollars, ont augmenté de près de 6 % lundi ** La semaine dernière, Nvidia s'est engagée à verser 5 milliards de dollars au fabricant de puces en difficulté Intel

INTC.O . ** Avec le mouvement de la session, les actions NVDA ont augmenté de ~36 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALPHABET-A
251,5300 USD NASDAQ -1,25%
INTEL
29,2027 USD NASDAQ -1,28%
MICROSOFT
515,1850 USD NASDAQ -0,53%
NVIDIA
183,4099 USD NASDAQ +3,81%
ORACLE
324,790 USD NYSE +5,19%
SOFTBANK
1,304 EUR Tradegate -1,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

