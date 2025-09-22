Nvidia bondit après le dévoilement d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 3,6 % à 183,12 $ le lundi après que le fabricant de puces ait déclaré qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI ** Les deux entreprises ont dévoilé une lettre d'intention pour un partenariat stratégique historique visant à déployer au moins 10 gigawatts de puces Nvidia pour l'infrastructure d'IA d'OpenAI ** Dans une interview accordée à CNBC, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'investissement "s'ajoute à tout ce qui a été annoncé et contracté", et a indiqué à CNBC qu'il s'ajoute à tout ce que la société a communiqué à Wall Street concernant ses attentes financières ** Les actions d'Oracle ORCL.N , partenaire d'OpenAI, de SoftBank 9434.T et de Microsoft MSFT.O sur le projet de centre de données Stargate AI de 500 milliards de dollars, ont augmenté de près de 6 % lundi ** La semaine dernière, Nvidia s'est engagée à verser 5 milliards de dollars au fabricant de puces en difficulté Intel

INTC.O . ** Avec le mouvement de la session, les actions NVDA ont augmenté de ~36 % depuis le début de l'année