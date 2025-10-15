Nvidia augmente après que HSBC a relevé son estimation de prix en raison d'une reprise potentielle de la demande en Chine

15 octobre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O augmentent de 2,13 % à 183,87 $ avant le marché

** HSBC augmente le PT de NVDA de 200$ à 320$

** Le nouveau PT représente une hausse de 78% par rapport à la dernière clôture de l'action

** HSBC estime que les incertitudes sur le marché chinois du GPU pourraient s'atténuer suite à un éventuel accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, ce qui pourrait permettre à Nvidia de voir une reprise de la demande sur le marché chinois

** HSBC prévoit également une expansion du marché total adressable pour les puces d'IA, ajoutant que le marché des GPU d'IA se développe au-delà des fournisseurs traditionnels de services de cloud computing

** Les fabricants de puces américains sont également en hausse après qu'ASML ASML.AS ait annoncé des commandes pour le troisième trimestre et un résultat d'exploitation supérieur aux attentes du marché

** La note moyenne de 66 analystes sur NVDA est "buy", leur PT médian est de 214,50 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 34% depuis le début de l'année