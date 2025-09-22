Nvidia atteint un nouveau record après le dévoilement d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec le cours des actions)

22 septembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 3,9 % à 183,52 $ le lundi et ont atteint un nouveau record après que le fabricant de puces ait déclaré qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI

** Les actions de NVDA augmentent de 4,5 % à 184,55 $, dépassant le record intrajournalier de 184,48 $ atteint le 12 août ** Les deux sociétés ont dévoilé une lettre d'intention pour un partenariat stratégique historique visant à déployer au moins 10 gigawatts de puces Nvidia pour l'infrastructure d'IA d'OpenAI

** Dans une interview accordée à CNBC, la directrice générale de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'investissement est ""additif à tout ce qui a été annoncé et contracté""

** Les actions d'Oracle ORCL.N , partenaire d'OpenAI, de SoftBank 9434.T et de Microsoft MSFT.O sur le projet de centre de données Stargate AI de 500 milliards de dollars, ont augmenté de près de 5 % le lundi ** La semaine dernière, Nvidia s'est engagée à verser 5 milliards de dollars au fabricant de puces en difficulté Intel

INTC.O .

** Avec le mouvement de la session, les actions NVDA ont augmenté de ~36 % depuis le début de l'année