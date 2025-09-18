Nvidia annonce un investissement de $5 mds dans Intel

(Actualisé avec précisions sur l'accord)

Le groupe Nvidia NVDA.O a annoncé jeudi qu'il investirait cinq milliards de dollars dans Intel INTC.O , apportant ainsi son soutien au fabricant américain de semi-conducteurs en difficulté.

Le pacte, qui prévoit également qu'Intel et Nvidia développent conjointement des puces pour PC et centres de données, représente un risque potentiel pour la société taïwanaise TSMC 2330.TW , qui fabrique actuellement les processeurs phares de Nvidia, une activité que la première valorisation boursière mondiale pourrait un jour étendre à Intel.

AMD AMD.O , qui est en concurrence avec Intel pour la fourniture de semi-conducteurs aux centres de données, risque également de pâtir de ce soutien de Nvidia à son rival.

L'action d'Intel s'envole de plus de 32% dans les échanges en avant-Bourse, tandis que Nvidia prend plus de 3%.

AMD recule quant à lui de 2% en avant-Bourse.

Nvidia, dont les puces incontournables ont été à l'origine d'un boom mondial de l'intelligence artificielle, a déclaré dans un communiqué qu'il paierait 23,28 dollars par action pour une action ordinaire Intel, un prix légèrement inférieur au cours de clôture de mercredi de 24,90 dollars.

Ce prix est toutefois supérieur aux 20,47 dollars par action que le gouvernement américain a payé pour une participation extraordinaire de 10% qu'il a prise dans Intel le mois dernier.

Nvidia deviendra ainsi l'un des principaux actionnaires d'Intel, détenant probablement 4% ou plus de la société après l'émission de nouvelles actions pour finaliser l'opération.

Cet accord ne concernera toutefois pas l'activité de fabrication en sous-traitance d'Intel, connue sous le nom de "fonderie" dans l'industrie, qui fabrique des puces pour Nvidia.

La plupart des analystes estiment que pour survivre, la fonderie d'Intel devra finir par gagner un gros client tel que Nvidia, Apple AAPL.O , Qualcomm QCOM.O ou Broadcom QCOM.O .

L'investissement de Nvidia vient par ailleurs s'ajouter à la réserve de capitaux croissante qu'Intel a accumulée quelques semaines après avoir annoncé un investissement de 2 milliards de dollars de Softbank et reçu 5,7 milliards de dollars du gouvernement américain.

Dans le cadre de l'accord, Intel prévoit de concevoir des processeurs centraux personnalisés pour centres de données que Nvidia intégrera à ses puces d'IA, appelées GPU (Graphics Processing Unit).

Une technologie exclusive de Nvidia permettra aux semi-conducteurs Intel et Nvidia de communiquer à des vitesses plus élevées qu'auparavant, ce qui constitue un facteur clé de différenciation sur le marché de l'IA, où des nombreuses puces doivent être reliées entre elles pour fonctionner comme une seule et traiter d'énormes quantités de données.

(Rédigé par Stephen Nellis, Jeffery Dastin et Max Cherney à San Francisco ; version française Diana Mandia, édité par Zhifan Liu et Blandine Hénault)