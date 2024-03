Nvidia ajoute l'IA générative aux robots humanoïdes

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Nvidia NVDA.O a annoncé lundi une plate-forme matérielle et logicielle pour la construction de robots à l'apparence humaine qui comprend des fonctions d'intelligence artificielle générative.

La nouvelle plateforme se composera d'un système informatique qui alimentera le robot et l'IA, ainsi que d'un ensemble de logiciels comprenant l'IA générative et d'autres outils permettant de construire des robots à l'apparence humaine, a déclaré la société lors de sa conférence annuelle des développeurs.

L'ajout de l'IA générique permettra aux robots humanoïdes de prendre des mesures basées sur une combinaison de langage, de vidéo, de "démonstrations humaines" et d'expériences passées. Baptisés projet GR00T, les composants genAI viendront s'ajouter à la plate-forme matérielle et logicielle existante de l'entreprise pour la robotique.

"Ces robots plus intelligents, plus rapides et de meilleure qualité seront déployés dans les industries lourdes du monde entier", a déclaré Rev Lebaredian, vice-président d'Omniverse et de la technologie de simulation, lors d'un point de presse. "Nous travaillons avec l'ensemble de l'écosystème mondial des robots et de la simulation pour accélérer le développement et l'adoption

Le puissant ordinateur sur lequel repose le logiciel genAI s'appelle le "Jetson Thor" et est basé sur l'une des puces d'intelligence artificielle de l'entreprise et sur d'autres éléments matériels. L'ordinateur donnera à un robot suffisamment de puissance de calcul pour effectuer des tâches complexes et interagir avec des personnes et des machines, a déclaré l'entreprise.

La suite d'outils logiciels est appelée plateforme "Isaac", et les nouvelles fonctions GR00T genAI sont conçues pour fonctionner pour "n'importe quelle incarnation de robot dans n'importe quel environnement", a déclaré l'entreprise. Les outils comprennent la capacité d'entraîner le logiciel à prendre de meilleures décisions au fil du temps, un processus connu sous le nom d'apprentissage par renforcement.

Nvidia a également déclaré qu'elle publierait des modèles robotiques pré-entraînés et d'autres logiciels qui amélioreront les fonctions des bras robotiques et les capacités de détection multi-caméras.