Nvidia accusé d'avoir enfreint les lois anti-trust en Chine

(AOF) - La Chine a jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies, a déclaré l'Administration d'État chargée de la réglementation du marché à l'issue d'une enquête préliminaire, rapporte la presse américaine, dont Bloomberg. L'autorité de régulation va donc poursuivre son enquête sur l'entreprise, dont l'action est attendue en repli de plus de 2% aux États-Unis.
