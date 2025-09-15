 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia accusé d'avoir enfreint les lois anti-trust en Chine
information fournie par AOF 15/09/2025 à 11:57

(AOF) - La Chine a jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies, a déclaré l'Administration d'État chargée de la réglementation du marché à l'issue d'une enquête préliminaire, rapporte la presse américaine, dont Bloomberg. L'autorité de régulation va donc poursuivre son enquête sur l'entreprise, dont l'action est attendue en repli de plus de 2% aux États-Unis.

