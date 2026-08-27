Nvidia accepte de racheter Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tirés du paragraphe 2)

Nvidia NVDA.O a accepté de racheter la plateforme d'IA Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, a rapporté mercredi The Information, citant une source proche du dossier.

Le fabricant de puces et la société new-yorkaise Hugging Face, qui héberge des modèles linguistiques de grande envergure et des ensembles de données open source, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Nvidia figurait parmi les investisseurs, aux côtés de Salesforce CRM.N et de Google (Alphabet) GOOGL.O , qui avaient soutenu Hugging Face lors d’un tour de table de 235 millions de dollars en 2023, valorisant la société à 4,5 milliards de dollars.

Le Financial Times a rapporté en janvier que Hugging Face avait rejeté l’année dernière une offre d’investissement de 500 millions de dollars de la part de Nvidia, qui aurait valorisé l’entreprise à 7 milliards de dollars.

Mercredi, Nvidia a prévu une hausse de 70 % de son chiffre d’affaires pour le prochain exercice fiscal, soulignant une demande inébranlable en matière de calcul pour l’IA. Nvidia a également indiqué avoir engagé 18 milliards de dollars en investissements en capital pour le reste de l’exercice fiscal 2027.