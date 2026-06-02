Nvidia a les moyens d’accompagner la forte croissance de l’IA malgré les contraintes, déclare son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la conférence de presse du directeur général, ainsi que des informations contextuelles) par Wen-Yee Lee et Max A. Cherney

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré mardi que la société disposait de stocks suffisants pour répondre à la forte croissance des processeurs centraux (CPU) et des processeurs graphiques (GPU), alors qu'elle surfe sur la vague de l'IA. L'entreprise, considérée comme un baromètre de la santé du marché de l'IA puisque ses semi-conducteurs sont utilisés dans pratiquement tous les grands centres de données du monde, a toutefois reconnu que les contraintes d'approvisionnement restaient une source de préoccupation. “Nous avons assuré l’approvisionnement pour une croissance très solide de tous ces systèmes”, a déclaré M. Huang lors d’une conférence de presse de Nvidia pendant la semaine du Computex à Taipei. “Nous disposons d’un approvisionnement suffisant pour une croissance très, très forte, mais nous sommes toujours confrontés à des contraintes d’approvisionnement.” M. Huang s'est exprimé au lendemain de la présentation par le fabricant de puces, dont la valeur s'élève à 5 000 milliards de dollars, d'une nouvelle puce qui intègre des capacités d'IA directement dans les ordinateurs personnels. La nouvelle puce de Nvidia, qui sera lancée à l'automne, la mettra en concurrence avec des produits tels que ceux d'Advanced Micro Devices AMD.O , d'Intel INTC.O et d'Apple AAPL.O . M. Huang a déclaré que la puce RTX Spark pour PC s’inscrit dans le cadre des efforts menés par Nvidia en collaboration avec Microsoft MSFT.O pour “réinventer le PC” à l’ère de l’IA. Né à Tainan, une ville du sud de Taïwan, le directeur général de Nvidia a annoncé la semaine dernière son intention d'investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan, qu'il a qualifiée d'épicentre de la révolution de l'IA. Lors de la conférence de presse de mardi, M. Huang a déclaré que Taïwan était un partenaire stratégique pour les États-Unis, car l'île investissait dans l'industrie manufacturière américaine. L'entreprise prévoit de continuer à investir à Taïwan et de rendre la chaîne d'approvisionnement aussi résiliente que possible. “Nous sommes aujourd’hui le plus gros acheteur de toutes les entreprises pour l’écosystème taïwanais”, a-t-il déclaré. La demande en puces IA de Nvidia, ou GPU, a généré des dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires et contribué à faire de l'entreprise la plus valorisée au monde. M. Huang a déclaré que les processeurs pour centres de données Vera de l'entreprise seraient encore plus populaires que ses GPU en raison du rôle crucial des processeurs dans le traitement des informations. Vera est en concurrence avec les puces pour centres de données fabriquées par AMD et Intel. “Ces processeurs Vera vont devenir notre nouveau principal moteur de croissance”, a déclaré M. Huang lors d’une présentation lundi, au cours de laquelle il a présenté les derniers produits d’IA de Nvidia.