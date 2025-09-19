Nvidia a dépensé plus de 900 millions de dollars pour embaucher le directeur général d'Enfabrica et obtenir une licence pour sa technologie, selon CNBC

Nvidia NVDA.O a dépensé plus de 900 millions de dollars pour embaucher Rochan Sankar, directeur général d'Enfabrica, et d'autres membres du personnel de la startup de matériel d'intelligence artificielle, et pour obtenir une licence sur la technologie de l'entreprise, a rapporté CNBC jeudi.

Le géant des puces d'intelligence artificielle paie en espèces et en actions, a indiqué CNBC, citant deux personnes familières avec l'accord. L'accord a été conclu la semaine dernière et Rochan Sankar a déjà rejoint Nvidia.

Enfabrica, une startup de puces basée dans la Silicon Valley, s'attaque à l'un des plus gros problèmes techniques apparus dans le domaine de l'IA: comment relier des dizaines de milliers de puces ou plus à un réseau pour qu'elles fonctionnent efficacement comme un seul ordinateur.

Si ce réseau est trop lent, les puces coûteuses d'entreprises telles que Nvidia restent inactives et attendent les données.

Les technologies de la startup peuvent relier environ 100 000 puces informatiques d'IA avant que le réseau ne commence à s'enliser.

Nvidia a refusé de commenter, tandis qu'Enfabrica n'a pas répondu immédiatement lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Fondée par des vétérans de Broadcom AVGO.O et d'Alphabet, Enfabrica a levé 260 millions de dollars en capital-risque. Elle a lancé en juillet un système de puce et de logiciel visant à réduire le coût des puces de mémoire dans ces centres.

L'accord rappelle les récents accords conclus par Meta

META.O et Google, selon le rapport de CNBC.

En juin, Meta a pris une participation de 49 % dans Scale AI et a fait appel à son directeur général de 28 ans, Alexandr Wang, pour jouer un rôle de premier plan dans la stratégie d'intelligence artificielle du géant de la technologie.

Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , a embauché plusieurs membres clés du personnel de la société Windsurf, spécialisée dans la génération de codes d'IA, à la suite d'une tentative d'acquisition de la startup par son rival OpenAI.