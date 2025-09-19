Nvidia a dépensé plus de 900 millions de dollars pour embaucher la directrice générale d'Enfabrica et obtenir une licence pour sa technologie, selon CNBC

Nvidia NVDA.O a dépensé plus de 900 millions de dollars pour embaucher la directrice générale d'Enfabrica, Rochan Sankar, et d'autres employés de la startup de matériel d'intelligence artificielle, et pour obtenir une licence pour la technologie de l'entreprise, a rapporté CNBC, jeudi.