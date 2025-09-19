 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia a dépensé plus de 900 millions de dollars pour embaucher la directrice générale d'Enfabrica et obtenir une licence pour sa technologie, selon CNBC
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 00:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a dépensé plus de 900 millions de dollars pour embaucher la directrice générale d'Enfabrica, Rochan Sankar, et d'autres employés de la startup de matériel d'intelligence artificielle, et pour obtenir une licence pour la technologie de l'entreprise, a rapporté CNBC, jeudi.

