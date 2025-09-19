 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia a dépensé plus de 900 millions de dollars pour embaucher la directrice générale d'Enfabrica et obtenir une licence pour sa technologie, selon CNBC
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du deuxième paragraphe)

Nvidia NVDA.O a dépensé plus de 900 millions de dollars pour embaucher la directrice générale d'Enfabrica, Rochan Sankar, et d'autres membres du personnel de la startup de matériel d'intelligence artificielle et pour obtenir une licence sur la technologie de l'entreprise, a rapporté CNBC jeudi.

Le géant des puces d'intelligence artificielle paie en espèces et en actions, a indiqué CNBC, citant deux personnes familières avec l'accord. L'accord a été conclu la semaine dernière et Rochan Sankar a déjà rejoint Nvidia.

Nvidia a refusé de commenter, tandis qu'Enfabrica n'a pas répondu immédiatement lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

L'accord rappelle la participation de plusieurs milliards de dollars de Meta META.O dans Scale AI, où le géant des médias sociaux a également débauché son directeur général, Alexandr Wang pour jouer un rôle de premier plan dans sa stratégie d'IA, selon le rapport de CNBC.

Enfabrica, une startup de puces basée dans la Silicon Valley qui s'efforce de résoudre les goulets d'étranglement dans les centres de données d'intelligence artificielle, a lancé en juillet un système de puces et de logiciels visant à réduire le coût des puces de mémoire dans ces centres.

Elle a levé 260 millions de dollars en capital-risque.

