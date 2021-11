Nuveen va fusionner deux fonds actions sur les actifs réels

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Nuveen a annoncé la fusion de deux fonds actions domiciliés en Irlande et investis sur la thématique des infrastructures et actifs réels. Les fonds Nuveen Real Asset Income (25,4 millions d'euros d'encours fin septembre 2021) et Nuveen Global Infrastructure (69,8 millions d'euros d'encours fin septembre 2021) vont être fusionnés le 10 décembre prochain, le second absorbant le premier. Pour expliquer cette opération, Nuveen évoque les similarités des politiques d'investissement et les doublons des analystes et gérants pour des fonds ayant un grand nombre de positions en commun en portefeuille.