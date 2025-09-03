Nuveen s'associe à Hunter Point et Temasek pour une poussée de crédit privé

La branche de la dette privée du gestionnaire d'investissement Nuveen a conclu un partenariat avec Hunter Point Capital et Temasek, a déclaré la société mercredi, alors qu'elle poursuit son avancée sur le marché en pleine croissance du financement des entreprises.

En vertu de cet accord, Hunter Point et Temasek réaliseront des investissements minoritaires dans Nuveen Private Capital. Temasek, basé à Singapour, fournira également des engagements de capitaux à long terme aux stratégies nouvelles et existantes de Nuveen.

La volatilité persistante des marchés et les taux d'intérêt élevés ont limité les capacités de prêt des banques, créant un déficit de financement qui est désormais comblé par les fournisseurs de crédit privés.

Ces sociétés financières offrent des conditions de prêt, des calendriers de remboursement et des exigences en matière de garanties plus souples que les entités traditionnelles telles que les banques.

Nuveen Private Capital a déclaré que sa stratégie d'investissement, sa direction ou ses opérations ne seront pas affectées par la transaction, la société mère continuant à en détenir la majorité.

Avec 87 milliards de dollars sous gestion, Nuveen Private Capital finance des transactions aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de ses filiales Churchill et Arcmont Asset Management.

Nuveen, qui gère quelque 1 300 milliards de dollars, est une filiale de la Teachers Insurance and Annuity Association, basée à New York, l'une des plus grandes et des plus anciennes organisations de services financiers pour les retraités aux États-Unis. La société basée à Chicago a acquis une participation majoritaire dans Arcmont Asset Management en 2022, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plus d'un milliard de dollars.

Hunter Point est une société de capital-investissement lancée par Bennett Goodman, qui a cofondé la branche crédit de Blackstone BX.N , GSO Capital Partners, aujourd'hui connue sous le nom de Blackstone Credit.

BofA Securities a été la banque-conseil de Nuveen.