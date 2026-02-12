Nuveen rachète Schroders pour près de 11,4 milliards d'euros

(AOF) - Nuveen, gestionnaire d'actifs américain et mondial supervisant 1 400 milliards de dollars d'actifs a annoncé ce jeudi l'acquisition de Schroders (un des principaux fournisseurs de services de gestion active d'actifs, de conseil et de gestion de patrimoine avec 1 100 MdsUSD d'actifs sous gestion). Dans le cadre d'un accord, Nuveen fera l'acquisition de la totalité du capital social émis et à émettre de Schroders pour un montant d'environ 9,9 milliards de livres sterling (11,37 milliards d'euros).

Cette transaction donnera naissance à l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs active au monde, avec près de 2 500 MdsUSD d'actifs sous gestion.

Le groupe ainsi constitué bénéficiera d'une présence dans plus de 40 marchés.

Il est prévu que, pendant au moins 12 mois suivant la clôture de la transaction, le groupe Schroders continue de fonctionner comme une entité autonome au sein du groupe Nuveen élargi.

Schroders restera dirigé par son directeur général (CEO), Richard Oldfield, qui rapportera à William Huffman, directeur général de Nuveen. Richard Oldfield rejoindra également l'équipe de direction exécutive ( Executive Management Team ) de Nuveen.

"Cette transaction va accélérer considérablement nos plans de croissance afin de créer une plateforme de premier plan couvrant l'ensemble des marchés (du public au privé), avec une portée géographique étendue et un bilan renforcé. Ensemble, nous avons l'opportunité de proposer à nos clients une véritable diversité de solutions de haute qualité pour répondre à l'évolution de leurs besoins", a déclaré Richard Oldfield.

En outre, selon les termes de la transaction, chaque actionnaire de Schroders aura le droit de recevoir une contrepartie en espèces de 5,90 GBP par action Schroders lors de la finalisation, pour un total de 9,5 MdsGBP.

En complément, les actionnaires de Schroders seront autorisés à percevoir et à conserver un ou plusieurs dividendes allant jusqu'à 22 pence (au total) par action Schroders avant la clôture de l'opération. En cumulant ces dividendes et la Contrepartie en numéraire, le capital social total émis et à émettre de Schroders est valorisé à 9,9 MdsGBP.