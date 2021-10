Nuveen lance deux nouvelles divisions d'actifs réels

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs américain Nuveen a annoncé, mercredi 6 octobre, le lancement de deux nouvelles divisions, Nuveen Natural Capital et Nuveen Infrastructure, destinées à renforcer sa plateforme d'actifs réels.

Nuveen Natural Capital combine les activités d'investissements dans les terres agricoles de Nuveen, menées jusqu'alors par sa boutique Westchester Group, et ses activités d'investissements forestiers, précédemment gérées par GreenWood Resources. L'activité est dirigée par Martin Davies, l'actuel directeur général de Westchester Group.

Nuveen Infrastructure sera, elle, dirigée par Biff Ourso et regroupera les stratégies de capital-investissement et des stratégies similaires à travers Glennmont Partners, gestionnaire de fonds d'énergies renouvelables ainsi que la plateforme d'investissements en infrastructure privée de Nuveen et son activité agroalimentaire AGR Partners.

Ces deux divisions s'ajoutent à Nuveen Real Estate, activité immobilière du gestionnaire américain supervisée par Chris McGibbon.