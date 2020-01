Nuveen et Churchill AM s'unissent dans le private equity

(NEWSManagers.com) -

Les société de gestion américaines Nuveen, filiale du groupe TIAA, et Churchill Asset Management ont décidé de combiner leurs activités de private equity et de marché de capitaux junior.

Les deux firmes ont ainsi établi une plateforme commune avec un montant investi de 21 milliards de dollars, qui opère sous le nom de Churchill. L'entité gère environ 250 investissements avec plus de 150 " limited partners" dans des fonds de private equity concentrés sur le marché intermédiaire. Les deux entreprises investissent plus de 5 milliards de dollars par an dans une centaine d'entreprises du marché intermédiaire.