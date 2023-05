Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nuveen acquiert un portefeuilles de logements abordables information fournie par Newsmanagers • 16/05/2023 à 10:30

(NEWSManagers.com) - Nuveen vient d’acquérir un portefeuille d’actifs d’Omni Holding Capital, un propriétaire, opérateur et développeur de logements abordables aux Etats-Unis. Cette opération porte les encours de Nuveen dans les logements abordables à 6,4 milliards de dollars. Elle positionne Nuveen comme l’un des principaux gestionnaires institutionnels dans ce domaine.Nuveen gère ce portefeuille d’actifs nouvellement acquis pour le compte général de TIAA (GA) et au profit des participants aux régimes de retraite. Le logement abordable est un élément important de la stratégie d’investissement à impact de la TIAA et convient parfaitement au portefeuille diversifié de la TIAA.Nuveen Real Estate prévoit par ailleurs de lancer son U.S. Impact Housing Fund, un véhicule à capital variable de type core-plus, dans le courant de ce trimestre.