Nuvectis Pharma s'effondre après une cession d'actions à prix très réduit d'un montant de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action Nuvectis Pharma NVCT.O a chuté de 22% à 22,25 $ avant l'ouverture de la bourse, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 100 millions de dollars ** Lundi en fin de journée, NVCT a vendu 5 millions d’actions à 20 dollars, soit une décote de 30% par rapport à leur cours de clôture record de 28,53 dollars

** Cantor Fitzgerald est le seul teneur de livre

** NVCT, société basée à Fort Lee, dans le New Jersey, qui compte 26,5 millions d’actions en circulation, a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour faire avancer les programmes NXP100, NXP200 et NXP900 ou tout autre produit candidat futur, entre autres ** Le 22 juin, NVCT a annoncé avoir conclu un accord de licence avec la société chinoise Haisco 002653.SZ pour les médicaments expérimentaux NXP100 et NXP200, ciblant les maladies à médiation du complément et le cancer, afin d’élargir son portefeuille de produits

** Le cours de l’action NVCT a presque triplé ce mois-ci jusqu’à lundi

** Les cinq analystes attribuent tous la recommandation “acheter” à l’action et leur objectif de cours médian est de 30 dollars, selon les données de LSEG