Nuvectis en hausse après avoir obtenu les droits sur deux médicaments expérimentaux dans le cadre d'un accord de licence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action de Nuvectis Pharma NVCT.O progresse de 5,6 % à 14,60 dollars en pré-ouverture

** La société de biotechnologie annonce avoir obtenu une licence pour deux médicaments expérimentaux auprès de la société chinoise Haisco, élargissant ainsi son champ d’action aux maladies rares et au cancer

** Elle précise que le premier médicament, le NXP100, est un comprimé à prise unique quotidienne destiné au traitement des maladies à médiation du complément, c’est-à-dire des affections dans lesquelles le système immunitaire endommage les cellules sanguines, notamment l’hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH), une maladie sanguine rare

** Des études ont montré que les patients parvenaient à un taux d’hémoglobine normal sans transfusions; les dossiers déposés en Chine sont en cours d’examen – NVCT

** Précise que le deuxième médicament, le NXP200, est un traitement anticancéreux oral ciblant les mutations BRAF, des altérations génétiques responsables de la croissance tumorale

** Précise que les premières données ont montré une réduction de la tumeur chez des patients ayant déjà subi de nombreux traitements; un essai clinique est en cours en Chine

** Précise que l’accord prévoit jusqu’à 40 millions de dollars d’acompte, ainsi que jusqu’à 1,4 milliard de dollars en paiements d’étapes et en redevances

** À la clôture, le titre affiche une hausse d’environ 83 % depuis le début de l’année