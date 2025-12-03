Nuvation Bio progresse grâce à des données sur un médicament contre le cancer du cerveau

3 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Nuvation Bio NUVB.N augmentent de 1,5 % à 7,58 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare que le médicament expérimental safusidenib a atteint son objectif principal dans un essai de stade intermédiaire pour le gliome mutant IDH1 de grade 2, un type de cancer du cerveau

** 44% des patients ont vu leur tumeur diminuer ou disparaître; 88% n'ont pas eu de progression de la maladie après deux ans, selon la société

** La société prévoit d'étendre l'étude à une plus grande échelle après l'accord de la FDA sur les changements de conception - NUVB

** Le safusidenib de NUVB est un médicament oral ciblant les tumeurs présentant une mutation IDH1, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de ~181% depuis le début de l'année