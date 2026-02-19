Nutrien manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la baisse des volumes de nutriments pour les cultures

Nutrien NTR.TO a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, la baisse des volumes de ventes dans son activité de nutriments pour les cultures ayant pesé sur le premier producteur mondial de potasse.

La baisse des prix des récoltes, l'affaiblissement de la demande et les tensions géopolitiques accrues ont réduit la rentabilité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, alors que le secteur a traversé une fin d'année 2025 difficile.

L'incertitude a pesé sur les achats d'engrais et sur les producteurs confrontés à l'étroitesse de l'offre d'azote et à l'évolution des flux commerciaux mondiaux.

Les ventes trimestrielles de l'unité des nutriments pour cultures se sont élevées à 1,51 milliard de dollars, contre 1,53 milliard de dollars un an plus tôt.

Les volumes de vente de l'unité ont chuté de plus de 13 % pour atteindre 2,23 millions de tonnes.

Les ventes et la marge des nutriments pour cultures ont diminué au quatrième trimestre en raison de la baisse des volumes de ventes due à une fenêtre d'application automnale raccourcie par les conditions météorologiques aux États-Unis et à la réduction de la demande de phosphate, a déclaré la société.

Les ventes au détail trimestrielles sont passées de 3,18 milliards de dollars à 3,14 milliards de dollars.

La société basée à Saskatoon, au Canada, a affiché un bénéfice ajusté de 83 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 95 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, les ventes de potasse ont bondi de 37 % pour atteindre 736 millions de dollars, tandis que les ventes de phosphate ont augmenté de 17 % pour atteindre 483 millions de dollars.

La société s'attend à ce que les ventes de potasse se situent cette année entre 14,1 millions et 14,8 millions de tonnes, tandis que les ventes de phosphate devraient se situer entre 2,4 millions et 2,6 millions de tonnes.

Les "perspectives d'avenir de Nutrien sont plutôt positives", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar.

"Comme la société ne donne pas d'indications sur les bénéfices des engrais, le marché a tendance à supposer que le dernier trimestre est un indicateur directionnel des bénéfices à court terme", a ajouté M. Goldstein.

Les actions de la société cotée en bourse aux États-Unis ont baissé de 2,6 % dans les échanges prolongés après l'annonce des résultats décevants.

Nutrien a déclaré des ventes trimestrielles de 5,34 milliards de dollars, contre 5,08 milliards de dollars un an plus tôt.

Au cours du troisième trimestre, la société a lancé une révision stratégique pour ses activités dans le domaine des phosphates, dans le cadre de ses efforts pour simplifier son portefeuille et augmenter le flux de trésorerie disponible.