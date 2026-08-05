Nutrien, l'un des principaux producteurs de potasse, n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, Nutrien NTR.TO a annoncé des résultats inférieurs aux prévisions des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la baisse des volumes de vente dans les secteurs de la potasse et de l'azote ayant pesé sur le premier producteur mondial de potasse.

La société, dont le siège se trouve à Saskatoon, au Canada, a annoncé un bénéfice ajusté de 2,61 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 2,71 dollars, selon les données compilées par LSEG.