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Nutrien, l'un des principaux producteurs de potasse, annonce une hausse de ses bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nutrien NTR.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, le premier producteur mondial de potasse ayant bénéficié d'une augmentation des volumes de vente dans ses segments azote et phosphate.

La société basée à Saskatoon, au Canada, a déclaré un bénéfice net de 139 millions de dollars, soit 27 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 19 millions de dollars, soit 2 cents par action, un an plus tôt.

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