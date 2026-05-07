Nutrien affiche une hausse de ses bénéfices grâce à la hausse des prix et met en garde contre une offre restreinte d'engrais azotés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

La société canadienne Nutrien NTR.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à l'augmentation des ventes et des prix dans tous ses segments d'engrais. Le premier producteur mondial de potasse a également signalé un resserrement des conditions du marché de l'azote à l'avenir. Les prix des engrais ont augmenté au cours du trimestre, tirés par la flambée des tarifs de l'azote due au resserrement de l'offre mondiale lié au conflit au Moyen-Orient, tandis que les prix du phosphate ont globalement augmenté et que ceux de la potasse sont restés relativement stables, ce qui a soutenu les marges pour des producteurs tels que Nutrien.

La société s'attend à ce que le marché mondial de l'azote soit affecté jusqu'à la fin de l'année par la reprise inégale des flux commerciaux et la reprise progressive de la production d'azote dans certaines installations, ainsi que par l'incertitude entourant les exportations chinoises d'urée et les importations indiennes d'urée.

« Nous anticipons des fondamentaux relativement tendus pour la potasse tout au long de 2026, les tendances de la demande devant mettre à l'épreuve les capacités opérationnelles et logistiques mondiales existantes », a déclaré la société. Le chiffre d'affaires net des segments d'engrais de Nutrien a augmenté au cours du premier trimestre, soutenu par des prix plus élevés. Le chiffre d'affaires net de la potasse a augmenté de 24 % pour atteindre 926 millions de dollars, grâce à des volumes records, tandis que celui de l'azote a grimpé de 15 % à 1,01 milliard de dollars et celui des phosphates a progressé de 35 % à 485 millions de dollars.

Toutefois, le bénéfice de base ajusté du segment des phosphates a reculé de 7 % à 57 millions de dollars en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement en soufre.

Nutrien avance comme prévu dans l'examen des alternatives stratégiques pour son activité phosphates, l'usine d'azote de Trinidad et son activité de vente au détail au Brésil, a déclaré la société d'engrais. Nutrien a lancé en novembre une révision stratégique de son activité phosphates afin de simplifier son portefeuille. En octobre, elle a entamé une fermeture contrôlée de ses opérations azotées de Trinidad en raison de contraintes d'approvisionnement en gaz et de problèmes d'accès au port qui pesaient sur le flux de trésorerie disponible .

La société basée à Saskatoon, au Canada, a déclaré un bénéfice net de 139 millions de dollars, soit 27 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 19 millions de dollars, soit 2 cents par action, un an plus tôt.