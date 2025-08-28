Nutanix chute, les courtiers réduisent les prévisions après les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de la société de services en nuage Nutanix NTNX.O chutent de 8 % à 64 $, atteignant leur niveau le plus bas depuis plus de quatre mois

** J.P.Morgan signale un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires pour l'année fiscale, déclarant que cela pourrait conduire à des inquiétudes sur l'affaiblissement des "vents arrière liés à l'opportunité VMware"

** NTNX prévoit un chiffre d'affaires de 2,9 à 2,94 milliards de dollars pour l'exercice 26, ce qui représente un taux de croissance de 15 %, contre 14 % pour l'exercice 25

** Morgan Stanley signale une baisse des revenus annuels récurrents (ARR)

** NTNX rapporte une croissance de 17 % des revenus récurrents annuels au quatrième trimestre, contre 18 % au troisième trimestre

** Les revenus du quatrième trimestre de 653,3 millions de dollars et le BPA ajusté de 37 cents, ont tous deux battu les estimations des analystes de 641,5 millions de dollars et 32 cents, respectivement, selon les données compilées par LSEG

** Au moins quatre maisons de courtage ont réduit les prévisions sur l'action; la nouvelle prévision de 71 $ de Wells Fargo est la plus basse à Wall Street

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 4,5 % depuis le début de l'année