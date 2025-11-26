Nutanix chute après la réduction de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal

26 novembre - ** Les actions de la société Nutanix

NTNX.O , spécialisée dans l'informatique dématérialisée, chutent de 17 % à 48,77 $ avant le marché

** La société réduit ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 à 2,82-2,86 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2,9-2,94 milliards de dollars

** La société prévoit également un chiffre d'affaires de 705 à 715 dollars pour le deuxième trimestre, inférieur aux estimations des analystes (749,1 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre est également inférieur aux estimations

** La société indique qu'elle a constaté un transfert de revenus du 1er trimestre vers les périodes suivantes et s'attend à ce que les revenus restent inchangés au fil du temps

** Au moins deux maisons de courtage ont réduit les prévisions sur l'action suite aux résultats

** 15 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver"; leur estimation médiane est de 79,61 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 3,9 % depuis le début de l'année