NuScale Power chute après une perte annuelle plus importante

27 février - ** Les actions du développeur de technologie nucléaire NuScale Power SMR.N chutent de 6,2 % à 12,51 $ en pré-commercialisation

** La société annonce une perte annuelle plus importante ainsi qu'une baisse de 15% de son chiffre d'affaires en raison d'un coût des ventes plus élevé

** La perte annuelle s'est creusée à 355,79 millions de dollars en 2025, contre 136,62 millions de dollars un an plus tôt

** La société déclare des revenus de 31,48 millions de dollars en 2025, contre 37,05 millions de dollars l'année précédente

** Le coût des ventes est passé de 4,94 millions de dollars à 20,05 millions de dollars et la marge brute a chuté de plus de 64 % pour atteindre 11,43 millions de dollars

** Séparément, Co a également mis en place une facilité de 1 milliard de dollars sur le marché

** Le SMR a chuté de 5,7 % depuis le début de l'année