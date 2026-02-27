NuScale Power chute après une perte annuelle plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 février - ** Les actions du développeur de technologie nucléaire NuScale Power SMR.N chutent de 6,2 % à 12,51 $ en pré-commercialisation
** La société annonce une perte annuelle plus importante ainsi qu'une baisse de 15% de son chiffre d'affaires en raison d'un coût des ventes plus élevé
** La perte annuelle s'est creusée à 355,79 millions de dollars en 2025, contre 136,62 millions de dollars un an plus tôt
** La société déclare des revenus de 31,48 millions de dollars en 2025, contre 37,05 millions de dollars l'année précédente
** Le coût des ventes est passé de 4,94 millions de dollars à 20,05 millions de dollars et la marge brute a chuté de plus de 64 % pour atteindre 11,43 millions de dollars
** Séparément, Co a également mis en place une facilité de 1 milliard de dollars sur le marché
** Le SMR a chuté de 5,7 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer