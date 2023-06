Numeum plus optimiste sur la croissance du numérique en France en 2023

" La croissance du secteur numérique est largement portée par le cloud (+21,2%) et sa mise en place dans de nombreuses entreprises. La croissance est également soutenue par ses leviers classiques : le Big data, les services IoT, la sécurité ou encore la transformation digitale " explique Numeum.

En 2023, la taille du marché du numérique est ainsi évaluée à 65 milliards d'euros : 36,5% du marché pour les éditeurs de logiciels et les plateformes cloud avec 23,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 51,5% du marché pour les entreprises de services du numérique avec 33,5 milliards d'euros et enfin 12% pour les activités de Conseil en Technologie avec 7,8 milliards d'euros.

(AOF) - Le secteur du numérique devrait enregistrer une croissance de 6,3 % en France en 2023, a indiqué l’organisation professionnelle Numeum. Elle tablait sur une progression de 5,9% en décembre dernier. La croissance ralentirait par rapport à 2022 (7,5%), mais serait équivalente à celle de 2021. A l’échelle européenne, la France se place en troisième position derrière l’Espagne (+6,9%) et le Royaume-Uni (+6,8%) mais devance l’Allemagne (+6%) et les Pays-Bas (+5,2%).

