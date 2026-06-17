Nucor prévoit un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux estimations, grâce à la hausse des prix et des volumes

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Nucor Corp NUE.N a annoncé mercredi qu'elle prévoyait pour le deuxième trimestre un bénéfice ajusté supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la hausse des prix de vente moyens et aux volumes importants enregistrés dans son segment des aciéries.

La hausse des prix de l'acier, soutenue par des politiques commerciales favorables, les tensions géopolitiques et les opérations de maintenance à venir dans les aciéries, a resserré l'offre et amélioré la rentabilité des sidérurgistes américains.

Voici quelques détails tirés des prévisions de Nucor:

* La société table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 4,50 et 4,60 dollars au deuxième trimestre; les analystes s'attendaient en moyenne à 4,27 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société a enregistré un bénéfice de 3,23 dollars par action au premier trimestre, contre 67 cents par action un an plus tôt.

* Nucor prévoit de publier ses résultats lundi après la clôture des marchés.