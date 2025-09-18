 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nucor anticipe une réduction de son bénéfice au troisième trimestre
information fournie par AOF 18/09/2025 à 14:06

(AOF) - L'entreprise sidérurgique américaine Nucor prévoit un bénéfice par action dilué pour le troisième trimestre compris entre 2,05 et 2,15 dollars, contre 2,60 dollars au trimestre précédent et 1,05 dollar à la même période l’an dernier. Les bénéfices sur ce troisième trimestre devraient diminuer dans les trois secteurs d'exploitation de Nucor par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le repli prévu des bénéfices du segment aciérie est principalement dû à une baisse des volumes, associée à une compression des marges.

Dans le segment des produits sidérurgiques, les bénéfices devraient diminuer en raison de coûts moyens par tonne plus élevés sur la base de prix et de volumes moyens réalisés stables.

Le secteur des matières premières devrait générer des bénéfices plus faibles sur ce troisième trimestre en raison d'une rentabilité moindre dans ses opérations de traitement de la ferraille.

AOF - EN SAVOIR PLUS

