Nucléaire tchèque : EDF en lice dans un contrat à plusieurs milliards

Dans le cadre d'un projet énergétique revu à la hausse, Prague compte moderniser ses centrales vieillissantes de Dukovany et Temelin, remontant à l'ère soviétique.

( AFP / MICHAL CIZEK )

Le français EDF et le sud-coréen KHNP ont déposé leurs offres définitives pour construire jusqu'à quatre unités nucléaires en République tchèque, a annoncé mardi 30 avril le groupe public d'électricité CEZ.

Prague a lancé un appel d'offres de plusieurs milliards de dollars en 2022 pour la construction d'un nouveau réacteur. Mais le gouvernement a depuis déclaré qu'il souhaitait des offres contraignantes pour quatre nouvelles unités dans ses centrales de conception soviétique de Temelin et Dukovany. "Les fournisseurs ont soumis une offre actualisée pour une cinquième unité à Dukovany et trois autres unités" à Temelin, a déclaré CEZ dans un communiqué mardi.

"Nous allons désormais évaluer les offres et soumettre un rapport au ministère de l'Industrie et du commerce et au gouvernement tchèque pour approbation finale", a déclaré Tomas Pleskac, membre du conseil d'administration de CEZ. Les contrats avec le gagnant devraient être prêts à être signés d'ici le 31 mars 2025, a déclaré CEZ, ajoutant que le premier réacteur devrait être lancé en 2036.

EDF met en avant "l'effet de flotte" et les synergies industrielles

Selon Luc Rémont, Président Directeur Général du Groupe EDF, adopter les solutions d'EDF basées sur son réacteur EPR 1200 "constituera un précédent pour notre continent, pivot d’une industrie nucléaire européenne davantage résiliente et indépendante". "En rejoignant la communauté européenne de l’EPR, la République tchèque bénéficiera, selon M. Rémont, d’un effet de flotte important et des multiples synergies industrielles entre les programmes nucléaires actuels et futurs en France, au Royaume-Uni et au-delà".

De son côté, Jooho Whang, directeur général de KHNP, a assuré que le réacteur APR1000 proposé par son groupe répondait aux normes européennes les plus strictes. Selon lui, KHNP apporte notamment la garantie de terminer le premier réacteur "d'ici 2036".

Le gouvernement tchèque souhaitait à l'origine une offre contraignante pour un réacteur de Dukovany et des offres non contraignantes pour une unité de Dukovany et deux réacteurs de Temelin. Le groupe énergétique public CEZ exploite actuellement six unités nucléaires dans les deux centrales situées dans le sud du pays, qui ont produit l'année dernière environ 40% de la production totale d'électricité en République tchèque.

Le gouvernement a déclaré que la production d'énergie tchèque augmenterait rapidement dans les années à venir et que ce pays de 10,9 millions d'habitants, membre de l'Union européenne, devait remplacer les ressources obsolètes et à forte émission de gaz à effet de serre. Le gouvernement avait précédemment éliminé le géant américain Westinghouse en raison des lacunes de son offre, ainsi que le Russe Rosatom et le Chinois CGN pour des raisons de sécurité.