Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nucléaire-L'ASN pointe un recul de la rigueur chez EDF Reuters • 28/05/2020 à 10:31









PARIS, 28 mai (Reuters) - Le niveau de sûreté des installations nucléaires françaises est resté "acceptable" mais la rigueur dans l'exploitation des centrales d'EDF EDF.PA a reculé en 2019, a déclaré jeudi le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Bernard Doroszczuk. Lors d'une audition au Sénat pour présenter le rapport annuel de l'ASN, Bernard Doroszczuk a également souligné la "saturation" des capacités d'ingénierie d'EDF, confronté à un important programme de maintenance et d'investissements pour prolonger la durée de vie du parc nucléaire français. "L'ASN considère que la rigueur d'exploitation des centrales nucléaires d'EDF est en recul en 2019", a déclaré le président de l'ASN. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.77%