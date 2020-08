Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nucléaire iranien-Le chef de l'AIEA se rendra à Téhéran lundi Reuters • 22/08/2020 à 13:18









VIENNE, 22 août (Reuters) - Le responsable de la surveillance nucléaire de l'ONU, Rafael Grossi, a annoncé samedi qu'il se rendrait lundi à Téhéran, afin que l'Iran autorise l'accès à deux anciens sites atomiques présumés, un dossier bloqué depuis plusieurs mois. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), composé de 35 pays, a adopté une résolution en juin en ce sens, les sites concernés étant soupçonnés de continuer de contenir des matières nucléaires non déclarées ou des résidus de ces matières. (Francois Murphy, version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.