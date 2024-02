Nucléaire : EDF fait appel à une filiale d'Amazon pour la gestion de ses pièces détachées

Le Canard Enchaîné , qui rapporte l'information, s'interroge sur le fait que des données sensibles puissent être conservées par une entreprise américaine.

( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Un contrat à 860 millions d'euros. EDF a décidé de faire appel notamment à Amazon Web Services (AWS), filiale du géant américain du commerce, pour gérer une partie du système d'information consacré aux pièces de son parc nucléaire, a indiqué l'électricien français mardi 13 février, confirmant une information du Canard Enchaîné .

"Pour accompagner dans la durée le parc nucléaire en exploitation, EDF a décidé de moderniser une partie de son système d'information dit de gestion. Dans le cadre de ces travaux, plusieurs partenaires IT (informatique et technologies), dont AWS , ont été sélectionnés pour venir compléter l'offre des 'data centers' et des compétences internes", a indiqué l'électricien français.

Prise au printemps dernier, la décision vise à numériser et sauvegarder les références des pièces des centrales , de manière notamment à mieux gérer le stock de pièces disponibles et ainsi fluidifier la maintenance des réacteurs, dont l'Etat souhaite allonger la durée de vie, explique Le Canard Enchaîné .

"Respect des exigences en termes notamment de cybersécurité"

AWS est la branche de "cloud" (informatique à distance) d'Amazon, leader mondial de ce marché.

Cette démarche a été entreprise "dans le respect des exigences en termes notamment de cybersécurité, enjeu majeur pour le groupe" , insiste EDF, alors que Le Canard Enchaîné s'alarme que ces données se trouvent ainsi hébergées par une entreprise américaine -plutôt que, par exemple, par le français Outscale, filiale de Dassault spécialisée dans le cloud.

Selon l'hebdomadaire, cette réforme se chiffre à quelque 860 millions d'euros.

EDF indique pour sa part qu'il ne fera "pas de commentaires ni sur le contenu du contrat, ni sur les dimensions financières, ces informations étant couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle".