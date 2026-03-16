Nth Cycle signe un accord d'écoulement de lithium de 1,1 milliard de dollars avec Trafigura

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La société de raffinage de métaux critiques Nth Cycle a déclaré lundi qu'elle avait signé un accord contraignant de 10 ans pour la fourniture de nickel et de carbonate de lithium au négociant en matières premières Trafigura, pour un montant d'environ 1,1 milliard de dollars.

L'accord, qui a été signé en marge du forum ministériel et commercial sur la sécurité énergétique dans la région indo-pacifique à Tokyo, montre que les gouvernements du monde entier redoublent d'efforts pour réduire leur dépendance à l'égard de la Chine en ce qui concerne les métaux essentiels.

Dans le cadre de cet accord, Trafigura achètera 2 000 tonnes de nickel contenu dans un précipité d'hydroxyde mixte et 1 500 tonnes de carbonate de lithium raffiné à partir de 12 000 tonnes de masse noire.

La masse noire est un matériau de batterie déchiqueté qui contient des minéraux essentiels tels que le lithium et qui est traité pour récupérer les ingrédients nécessaires à la fabrication de nouvelles batteries. Ce matériau est de plus en plus considéré comme une matière première essentielle pour les chaînes d'approvisionnement des batteries occidentales.

Nth Cycle a déclaré que l'accord s'appuie sur la commercialisation de ses opérations de raffinage à Fairfield, Ohio, en 2024 et soutiendra une expansion en Caroline du Sud et aux Pays-Bas, où elle prévoit d'installer son système de raffinage modulaire Oyster dans des installations existantes. La production dans ces régions devrait commencer en 2028.

"Il est urgent de renforcer les capacités de raffinage de la masse noire et de développer des chaînes d'approvisionnement plus diversifiées et plus robustes, en particulier aux États-Unis, où la sécurisation des capacités nationales de traitement des minéraux critiques est de plus en plus au cœur de la politique énergétique et industrielle", a déclaré Megan O'Connor, cofondatrice et directrice générale de Nth Cycle.

Nth Cycle a déclaré que son projet néerlandais serait soutenu par une subvention de 7,5 millions d'euros (8,62 millions de dollars) accordée dans le cadre de l'initiative CRM Lion.

(1 $ = 0,8699 euros)