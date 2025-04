NSE GROUPE : Résultats annuels 2024 : Chiffre d'affaires record : 103,6 M EUR (+35%) - EBITDA : 10,0 M EUR (+34%) - Renforcement significatif de la trésorerie

Nizerolles, le 23 avril 2025, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie, destinés notamment à la Défense et l'Aéronautique Civile, publie ses résultats consolidés pour l'exercice 2024 (clos au 31 décembre 2024). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Au titre de l'exercice 2024, NSE a enregistré un chiffre d'affaires de 103,6 M€, le plus élevé de son histoire, en croissance de +35% par rapport à 2023, dans la continuité de la dynamique enclenchée depuis 2022. Cette performance est le fruit du développement des deux BU du Groupe, en particulier la BU Services qui enregistre une forte croissance de +54%, soutenue par la bonne dynamique du secteur de la Défense. Le Groupe continue de tirer parti de la diversité des zones et des secteurs adressés pour accroître sa présence sur ses marchés de prédilection et gagner de nouveaux contrats.

L'EBITDA progresse au même rythme que le chiffre d'affaires et ressort en forte croissance à 10 M€ (+2,6 M€ par rapport à 2023), soit une marge d'EBITDA de 9,8%. Le résultat net ressort à 3,6 M€, en recul en raison de la comptabilisation de pertes exceptionnelles de la société commune NSE TLS (détenue à 50% et consolidée en mise en équivalence).

La structure financière s'est à nouveau renforcée sous l'effet d'une très bonne génération de trésorerie par l'activité. La trésorerie nette des dettes financières (hors IFRS16) progresse ainsi à 10,8 M€ (vs. 2,0 M€ un an plus tôt).

L'ensemble de ces leviers et la bonne tenue des carnets de commandes permet à NSE d'envisager la poursuite d'une trajectoire de croissance rentable en 2025.

Résultats consolidés* (Normes IFRS) - Audités

En milliers d'euros 2023 2024 Var.

en k€ Var.

en % Chiffre d'affaires 76?993 103 563 +26 570 +35% EBITDA [1] 7?452 10 016 +2 564 +34% Marge d'EBITDA 9.7% 9.8% - +0,1 pt Résultat opérationnel courant 4?529 6 868 +2 339 +52% Résultat opérationnel 5?698 6 870 +1 172 +21% Résultat financier -197 -323 -126 - Impôt sur le résultat -1?277 -1?754 -477 - Quote-part de résultat des entreprises associées -91 -1 168 -1 077 - Résultat net part du Groupe 4?133 3 625 -508 -12%

Poursuite du succès dans les Services et progression de la BU Interconnexion

À l'issue de l'exercice 2024, NSE a réalisé un chiffre d'affaires annuel record, franchissant pour la première fois le seuil des 100 M€, à 103,6 M€, en croissance soutenue de +35% par rapport à l'exercice précédent. Cette bonne performance a été portée par la forte dynamique de la BU Services, mais également par la progression de la BU Interconnexion.

La BU Services a réalisé une très bonne performance avec une croissance de +54% pour atteindre un volume d'affaires de 69,7 M€ sur l'exercice. Cette dynamique provient principalement d'une forte demande dans le secteur de la Défense, grâce à des contrats clés, notamment pour l'armée de Terre. Les activités de MCO Défense ont ainsi contribué à cette croissance, capitalisant sur les capacités du site de Varennes, dont le chiffre d'affaires a quasiment doublé sur douze mois (+82%).

La BU Interconnexion a pour sa part affiché une croissance de +7% de son chiffre d'affaires, portée par la montée en puissance de contrats dans le câblage et l'intégration de systèmes électroniques pour les secteurs de la Défense, de l'Aéronautique, et du Naval. Le Groupe continue de capitaliser sur son expertise dans le développement et la production d'équipements électroniques performants tels que les systèmes de vision nocturne (NVIS), les enregistreurs de paramètres de vol et les équipements électroniques embarqués.

Des indicateurs opérationnels bien orientés et une rentabilité renforcée en 2024

NSE affiche une forte progression de son EBITDA consolidé qui ressort à un niveau record de 10 M€

au 31 décembre 2024, en croissance de +34% par rapport à l'an dernier. La marge d'EBITDA se maintient ainsi à un niveau solide de 9,8% (+0,1 pt par rapport à 2023).

Le résultat opérationnel courant ressort en forte croissance (+2,3 M€) à 6,9 M€, contre 4,5 M€ un an plus tôt, après prise en compte de dotations nettes aux amortissements et provisions de 3,6 M€, en hausse légère de +0,6 M€.

NSE a généré un résultat opérationnel de 6,9 M€ au 31 décembre 2024, contre 5,7 M€ en 2023, soit une croissance de +21%. Le Groupe ne bénéficie pas cette année de profit non courant comme en 2023.

Le résultat financier et la charge d'impôt s'élèvent respectivement à -0,3 M€ (-0,2 M€ en 2023) et -1,8 M€ (vs -1,3 M€ en 2023). Le résultat net part du Groupe est impacté ponctuellement par la quote-part des résultats exceptionnellement déficitaires de la société commune NSE TLS (détenue à 50%), qui a été confrontée à la cessation de l'activité d'un de ses deux clients les plus importants, ce qui a généré d'importantes provisions sur les créances clients.

Renforcement significatif de la structure financière du Groupe

31/12/23 31/12/24 Variation Capitaux propres 39 113 41 737 +2 624 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 720 14 116 +8 396 Endettement financier 6 758 7 307 +549 Trésorerie financière nette [2] -1 038 +6 809 +7 847 Trésorerie financière nette retraitée [3] [4] 1 994 10 796 +8 802 Gearing (%) hors impact IFRS 16 -5,1% -25,9% +20,8 pt

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 14,6 M€, contre 6,9 M€ un an plus tôt. Au cours de l'exercice, la capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net a progressé de 0,9 M€ à 8,2 M€ résultant de la performance opérationnelle sur l'exercice.

Le BFR a fortement diminué de 6,1 M€, malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, grâce à une bonne gestion notamment des encaissements clients.

En parallèle, les flux nets liés aux investissements sur la période s'élèvent à -4,0 M€ contre -4,5 M€ un an plus tôt, incluant -2,9 M€ de CAPEX (dépenses d'immobilisations).

Au cours de l'exercice 2024, NSE a également remboursé des emprunts pour un montant net de 1,2 M€ (y compris les contrats de location) faisant ressortir les flux nets de financement à -2,2 M€, après versement de 0,8 M€ de dividendes, contre -3,2 M€ un an plus tôt.

Enfin, la trésorerie active s'est nettement renforcée à 14,1 M€, contre 5,7 M€ un an plus tôt. La trésorerie nette de dettes financières (hors IFRS 16²) s'établit à 10,8 M€, contre 2,0 M€ un an plus tôt.

Le Groupe dispose ainsi d'une situation financière très saine pour poursuivre son développement.

Dans ce contexte, le Directoire proposera, avec l'aval du Conseil de Surveillance, à l'Assemblée Générale de voter un dividende en hausse de 8% en 2025.

Perspectives 2025 : poursuite de la croissance et amélioration continue de la rentabilité

Le Groupe aborde 2025 avec des fondamentaux solides et une capacité renforcée à investir pour accompagner sa croissance. Le maintien d'une dynamique commerciale soutenue, conjugué à une bonne orientation du carnet de commandes sur ses principaux marchés, offre à NSE une visibilité favorable pour les mois à venir malgré les incertitudes économiques et géopolitiques actuelles.

NSE continuera de porter ses actions stratégiques sur le développement de nouveaux marchés porteurs, en particulier dans les secteurs de la Défense et l'Aéronautique et sur le déploiement de ses offres dans ses filiales à l'international.

L'ensemble de ces leviers permet à NSE d'envisager en 2025 une nouvelle progression de l'EBITDA, en continuant de porter une veille attentive à l'optimisation des charges.

Évolution de la Gouvernance de NSE

Conformément à ses statuts, le Conseil de Surveillance de NSE a nommé Agnès Estramon, membre et Vice-Présidente du Conseil à titre provisoire, à la suite de la démission d'Isabelle Carrère. La ratification de sa nomination sera proposée à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires prévue le 24 juin 2025.

Le Conseil de Surveillance de ce jour a également pris acte du changement de représentant permanent de la société NSE Participations, qui sera dorénavant Antoine Lacoste, à la demande de François Lacoste. Ce dernier reste Président de NSE Participations, actionnaire majoritaire du groupe NSE.

Le Conseil de Surveillance est ainsi dorénavant composé de :

- Stéphane Mayer, Président ;

- Agnès Estramon, Vice-Présidente ;

- NSE Participations, représentée par Antoine Lacoste.

Le Conseil de Surveillance a également désigné Jérôme Fabre comme nouveau membre et Président du Directoire à compter du 24 mars 2025, à la suite de la démission de Philippe Brel en date du 31 décembre 2024 et de la période d'intérim assurée par Alain Rocher.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires semestriel 2024, 23/07/2025 après clôture de la Bourse.

Prochaine Assemblée : 24 juin 2024 à 10h30 à Bellerive sur Allier (près de Vichy).

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique Civile.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2024, le Groupe a réalisé 103,6 millions € de CA consolidé, dont 27 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute information : Jérome FABRE – jfabre@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements

[2] Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active

3 Retraitée de l'impact de 3 032 k€ au 31/12/2023 et de 3 987 k€ au 31/12/2024 (engagements de loyers comptabilisés en « obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019