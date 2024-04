NSE GROUPE : Résultats 2023 - Performance record

Résultats 2023 - Performance record :

Chiffre d'affaires : 77 M€ (+17%)

EBITDA : 7,5 M€ (+28%)

Résultat Net : 4,1 M€ (+35%)

Nizerolles, le 29 avril 2024, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie ses résultats consolidés pour l'exercice 2023 (clos au 31 décembre 2023). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Au cours l'année 2023, NSE a enregistré une nette augmentation de 17% de son chiffre d'affaires consolidé, à 77,0 M€, recueillant les fruits de la dynamique initiée par le plan de développement engagé en 2022. L'exercice a ainsi été marqué par une solide croissance de l'activité des divisions Services et Intégration, bénéficiant de la vigueur actuelle du secteur de la Défense. De plus, le Groupe a continué à capitaliser sur sa diversification géographique et sectorielle pour renforcer sa présence sur ses marchés cibles et sécuriser un important carnet de commandes.

L'EBITDA ressort ainsi en nette hausse à 7,5 M€ (+1,6 M€), grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité opérationnelle, d'autant que le Groupe a maintenu un strict contrôle de ses charges, notamment de personnels, en baisse de 1,7 M€.

La situation financière est très saine. La trésorerie nette des dettes financières ressort à 2,0 M€ au 31 décembre 2023 (hors IFRS 16) et a été de plus impactée par le versement décalé intervenu en janvier 2024 de créances dues en 2023.

En 2024, NSE entend poursuivre le déploiement de ses activités sur des marchés porteurs de la Défense, mais aussi celui de l'Aéronautique civile, désormais revenu à son niveau d'avant crise, grâce à sa base de clients récurrents, à la montée en puissance de ses contrats pluriannuels existants, et à l'apport de nouveaux gains de contrats. Cette croissance attendue, associée à la poursuite des actions visant à améliorer la compétitivité du Groupe, permet à NSE de viser une progression de son EBITDA en 2024.

Résultats consolidés* (Normes IFRS)- Audités

En milliers d'euros 2022 2023 Var.

en k€ Var.

en % Chiffre d'affaires 65 568 76 993 +11 425 +17% EBITDA [1] 5 811 7 452 +1 641 +28% Marge d'EBITDA 8,9% 9,7% - +0,8 pt Résultat opérationnel courant 3 315 4 529 +1 214 +37% Résultat opérationnel 3 671 5 698 +2 027 +55% Résultat financier -44 -197 -153 +348% Impôt sur le résultat - 929 -1 277 -348 +37% Quote-part de résultat des entreprises associées 358 -91 -449 - Résultat net part du Groupe 3 056 4 133 +1 077 +35%

NSE étend encore son empreinte sur ses marchés

NSE a enregistré une nette accélération de son chiffre d'affaires consolidé au cours de l'exercice 2023, atteignant 77,0 M€, soit une croissance de +17,4%, confirmant ainsi sa dynamique de forte croissance.

Le chiffre d'affaires de la BU Services a connu une croissance significative de +27,1%, pour atteindre 45,3 M€. Cette performance provient principalement de la forte demande dans le secteur de la Défense, notamment grâce à des contrats majeurs avec l'armée de Terre. Les activités de MCO Aéronautique ont également contribué à cette croissance, capitalisant sur l'expertise acquise dans les domaines civil et militaire. La filiale internationale NSE TLS au Canada (détenue à 50% et mise en équivalence) a poursuivi sa trajectoire de croissance, réalisant un chiffre d'affaires de 15,7 M€, en hausse d'environ 16,5%, grâce à des contrats stratégiques dans le secteur du transport.

La BU Intégration a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires, atteignant 27,8 M€ en 2023, soit une hausse de +13,5%. Cette croissance a été particulièrement forte au second semestre, avec une progression de +24,9%. La BU a évolué dans un environnement favorable sur ses principaux marchés, et a bénéficié du déploiement d'offres stratégiques dans les secteurs de la Défense. Les prises de commandes sont restées dynamiques tout au long de l'exercice. Au Canada, NSE Automatech a maintenu un niveau élevé de chiffre d'affaires à 10,3 M€, grâce à une forte demande dans le secteur du Médical aux US et profite de la reprise du secteur Aéronautique au Canada. NSE enregistre une nette croissance de l'activité pour HICAL-NSE en Inde (détenue à 49%).

La BU Conception a enregistré un chiffre d'affaires de 3,8 M€, en recul de -28,5% par rapport à l'exercice précédent. Le second semestre a cependant été plus dynamique, avec la réception d'une partie des commandes décalées précédemment. La BU conserve son positionnement attractif dans le développement et la production d'équipements électroniques performants, avec des discussions en cours pour des offres significatives qui devraient dynamiser sa performance dans les prochains exercices.

Effet de levier important de la croissance sur la rentabilité opérationnelle

L' EBITDA 2023 s'établit à 7,45 M€, en croissance de +1,6 M€ sur un an, grâce au succès de la stratégie du Groupe, alliant investissements maitrisés dans la croissance et strict contrôle des charges.

Les charges opérationnelles courantes hors achats consommés, qui s'établissent à 37,6 M€, ont diminué de 1,1 M€ par rapport à l'exercice 2022, grâce à une bonne maitrise de la structure de coûts et aux actions visant à améliorer la compétitivité du Groupe.

Le résultat opérationnel courant de 2023 ressort ainsi en nette progression de 1,2 M€ à 4,5 M€, contre 3,3M€ un an plus tôt, et après dotations nettes aux amortissements et provisions de 3,0 M€, en hausse de 0,5 M€.

Le Groupe a généré un résultat opérationnel de 5,7 M€ au 31 décembre 2023 contre 3,7 M€ en 2022.

Après la prise en compte, d'un résultat financier de -0.2 M€ et d'une charge d'impôt de 1,3 M€, le résultat net part du Groupe en 2023 ressort à 4,1 M€, en hausse de 1,0 M€.

Trésorerie financière nette positive à 2,0 M€, en hausse de 0,5 M€ (hors IFRS 16) avant réception post-clôture de 7,5 M€ de règlements dus en 2023.

31/12/22 31/12/23 Variation Capitaux propres 36 025 39 113 +3088 Trésorerie active 6 512 5 720 -792 Endettement financier 6 272 6 758 +486 Trésorerie financière nette [2] 240 -1 038 -1278 Trésorerie financière nette retraitée [3] 1 464 1 994 +530 Gearing (%) hors impact IFRS 16 -4,6% -5,1% +0,5 pt

La trésorerie brute atteint ainsi un niveau de 5,7 M€ au 31 décembre 2023, faisant ressortir une position de trésorerie nette des dettes financières (hors IFRS 16 ² ) à 2,0 M€.

Perspectives de poursuite de croissance en 2024, grâce à la montée en puissance de contrats majeurs et à la profondeur du carnet de commandes.

Tout au long de l'année, NSE s'est appuyé sur une bonne dynamique commerciale. Le carnet de commandes ressort en conséquence en nette croissance sur ses 2 principales BU, les BUS et BUI. Le Groupe s'attend ainsi à poursuivre sa dynamique de croissance annuelle en 2024. Le secteur de la Défense demeurera le principal moteur de l'activité, notamment sous l'effet de la nouvelle loi de programmation militaire française. En outre, NSE devrait pouvoir profiter d'un retour à des niveaux normatifs du secteur de l'Aéronautique civile ainsi que du renforcement de sa diversification sur les secteurs du Naval, du Médical, des domaines de la mobilité et des énergies nouvelles. Les filiales internationales poursuivront leur développement et étendront leur contribution, avec des perspectives de croissances en Inde et au Canada, où NSE consolide sa présence.

NSE s'attend ainsi à générer en 2024 un EBITDA supérieur à 2023, conforté par sa capacité éprouvée à générer un effet de levier important de la croissance sur la rentabilité. En effet, le Groupe poursuivra le contrôle strict de ses charges dans un contexte d'investissements continu pour améliorer sa compétitivité, notamment à travers le levier industriel et en s'appuyant sur sa présence internationale.

Afin de soutenir la croissance de ses activités, le Groupe continuera de porter ses actions stratégiques sur le développement de nouveaux marchés, et le déploiement de ses offres à travers ses filiales à l'international.

NSE s'est également engagée début 2021 dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.).

Dans ce contexte, NSE a finalisé son bilan carbone (Scope 1,2 et 3) sur le premier semestre. Celui-ci a été intégré dans le Rapport Extra Financier NSE publié en juillet. Cette nouvelle version est consultable sur le site web de NSE :

https://www.nse-groupe.com/wp-content/uploads/2023/07/Rapport-RSE-2022.pdf

Évolution de la Gouvernance de NSE

Suite à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du jeudi 21 mars 2024, ont été nommés Stéphane Mayer en tant que Président du Conseil de Surveillance, Isabelle Carrère en tant que Vice-Présidente du Conseil de Surveillance, et François Lacoste en tant que membre du Conseil de Surveillance représentant de NSE Participations au Conseil de Surveillance (voir communiqué ).

Évolution des BU

Le groupe annonce l'évolution des BU de NSE, les BU Intégration et BU Conception sont consolidées dans la BU Interconnexion à partir de 2024. À partir de ce nouvel exercice, les nouvelles communications se feront avec cette nouvelle organisation.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires semestriel 2024, 17/07/2024 après clôture de la Bourse.

Prochaine Assemblée : À noter que la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de NSE a changé, elle aura lieu le mercredi 26 juin 2024 à 10h30 à Bellerive sur Allier (près de Vichy).

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2023, le Groupe a réalisé 77 millions € de CA consolidé, dont 33 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements

² Retraitée de l'impact de 1 224 k€ au 31/12/2022 et de 3 032 k€ au 31/12/2023 (engagements de loyers comptabilisés en «obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019