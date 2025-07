NSE GROUPE : Le Groupe NSE signe un protocole d'accord en vue de l'acquisition d'Ametra Intégration

Nizerolles, le 24 juillet 2025, après séance de cotation

Le Groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie, plus particulièrement destinés à la Défense et l'Aéronautique, annonce la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition de 100% des activités d'Ametra Intégration, acteur reconnu dans le domaine du câblage et de l'intégration de systèmes électriques et électroniques.

En forte croissance, Ametra Intégration a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 M€ sur l'exercice clos au 30 septembre 2024, en progression de +29% par rapport à l'année précédente. Ce projet, qui devrait se concrétiser définitivement avant la fin de l'année, s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement de NSE visant à renforcer ses expertises et à élargir son offre de services au bénéfice de ses clients dans les domaines stratégiques de la Défense et l'Aéronautique. Il s'appuie sur des synergies industrielles et commerciales fortes, un financement coordonné mobilisant plusieurs partenaires bancaires, et une ambition de création de valeur durable pour l'ensemble des parties prenantes.

Ce projet est soumis à l'obtention de l'avis des instances représentatives du personnel concernées, ainsi qu'aux conditions suspensives usuelles.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, et de l'Aéronautique Civile.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne-Rhône -Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2024, le Groupe a réalisé 103,6 M€ de CA consolidé dont 27 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute information : Laurent Debaret – ldebaret@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639