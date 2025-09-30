NSE GROUPE : Le Groupe NSE finalise l'acquisition d'Ametra Intégration

Nizerolles, le 30 septembre 2025, après séance de cotation

Le Groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie, plus particulièrement destinés à la Défense et l'Aéronautique, annonce la finalisation de l'acquisition des activités d'Ametra Intégration, acteur reconnu dans le domaine du câblage et de l'intégration de systèmes électriques et électroniques [1] .

Ametra Intégration, composé des sociétés Anjou Electronique, basée à Longué-Jumelles dans le Maine-et-Loire, et Butitec, à Bizerte en Tunisie, a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 M€ sur l'exercice clos au 30 septembre 2024, en croissance dynamique de +29% par rapport à l'année précédente, et un EBITDA de 2,5 M€.

Anjou Electronique et Butitec deviennent filiales du Groupe NSE, avec comme dénomination commerciale NSE Anjou et NSE Butitec. Près de 230 collaborateurs rejoignent le groupe NSE à cette occasion.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe et de création de valeur durable pour l'ensemble des parties prenantes. Elle offre une opportunité de mutualiser les expertises technologiques et les moyens industriels, d'offrir à nos clients un portefeuille de produits et services élargi, allant de la conception à la maintenance, en France et également à l'international, mais aussi de renforcer notre présence sur les marchés à haute valeur ajoutée dans les domaines stratégiques de la Défense et l'Aéronautique.

L'excellente structure financière du Groupe a permis le financement de cette acquisition majoritairement à partir d'emprunts auprès de ses partenaires financiers historiques. NSE Anjou et NSE Butitec seront consolidés dans les comptes du Groupe à compter du 1 er octobre 2025.

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, et de l'Aéronautique Civile.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne-Rhône -Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2024, le Groupe a réalisé 103,6 M€ de CA consolidé dont 27 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

________________

Pour toute information : Laurent Debaret – ldebaret@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Cf communiqué du 24 juillet 2025