NSE GROUPE : Le groupe NSE annonce un changement dans la composition de son Directoire

Le Président du Directoire, Philippe Brel, a informé le Conseil de Surveillance de sa décision de donner une nouvelle orientation à sa carrière en dehors du Groupe NSE. Le Conseil de Surveillance le remercie pour son action à la tête du groupe et a pris les décisions suivantes.

Un Directoire en continuité

A partir du 1er janvier 2025, la Présidence du Directoire sera assurée par Alain Rocher, Vice-Président de la BU Services et membre du Directoire. Laurent Debaret, Directeur financier et membre du Directoire, lui apportera tout son concours dans la direction du groupe. Leur parfaite connaissance du groupe NSE et leur présence actuelle au Directoire permettront d'assurer la continuité des activités, le respect des engagements auprès des clients, des actionnaires et des tiers, ainsi que l'encadrement des équipes du groupe NSE.

Une recherche en cours

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a choisi un professionnel du recrutement pour identifier un futur Président qui, avec les membres du Directoire, permettra de poursuivre le développement et d'assurer les meilleures performances du groupe NSE.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 2024, le 28 janvier 2025 après clôture de Bourse.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (Allier) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui proposent une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2023, le Groupe a réalisé 77 millions € de CA consolidé, dont 33 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute demande : ldebaret@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639