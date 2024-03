NSE GROUPE : L'Assemblée générale des actionnaires de NSE approuve l'évolution de la gouvernance du Groupe

L'Assemblée générale des actionnaires de NSE

approuve l'évolution de la gouvernance du Groupe

Stéphane MAYER nommé Président et

Isabelle CARRERE nommée Vice-Présidente

du Conseil de Surveillance de NSE

Nizerolles, le 21 mars 2024, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, annonce la composition de sa nouvelle gouvernance à la suite de son Assemblée générale ordinaire du 21 mars 2024 au cours de laquelle l'ensemble des résolutions proposées a été adopté.

Évolution de la Gouvernance de NSE

L'AGO réunie ce jour a entériné la nomination au Conseil de Surveillance de Monsieur Stéphane MAYER et de Madame Isabelle CARRERE, après le départ de Monsieur Alain REMUZON et Madame Lise CAUCHY-LACOSTE qui avaient fait part de leur volonté de passer le relais après plus de 7 années de mandats. En outre, Monsieur François LACOSTE avait également indiqué vouloir quitter sa fonction de Président du Conseil de Surveillance tout en restant membre en tant que représentant de la Holding NSE Participations, actionnaire majoritaire du Groupe.

Le Conseil de Surveillance a, par la suite, décidé de la nomination à compter du 21 mars 2024 de Monsieur Stéphane MAYER comme Président du Conseil de Surveillance de NSE et de Madame Isabelle CARRERE comme Vice-Présidente du Conseil de Surveillance de NSE.

Ainsi, le Conseil de Surveillance de NSE est dorénavant constitué de :

Monsieur Stéphane MAYER [1] - Président

Madame Isabelle CARRERE [2] - Vice-Présidente

Monsieur François LACOSTE - Représentant de la Holding NSE Participations

L'expérience en direction d'entreprise de ce Conseil de Surveillance renouvelé et sa connaissance approfondie des secteurs Aéronautique & Défense ainsi que son expertise financière, marquent la volonté du groupe NSE de poursuivre dans la continuité, ses activités, en France et à l'international, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, tout particulièrement ses clients, ses collaborateurs, professionnels et engagés, et ses actionnaires.

Après avoir remercié les actionnaires pour leur confiance et salué le parcours entrepreneurial reconnu du groupe NSE, créé par François LACOSTE, Stéphane MAYER, nouveau Président du Conseil de Surveillance a déclaré « Je suis particulièrement motivé pour contribuer aux performances du groupe NSE, en équipe au sein du Conseil de Surveillance et en nous appuyant sur le Directoire et l'ensemble des compétences du groupe. »

Prochain communiqué : Résultats 2023, 29 avril 2024 après clôture de la Bourse.

Prochaine Assemblée : A noter que la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de NSE a changé, elle aura lieu le Mercredi 26 Juin 2024 à 10h30 à Bellerive sur Allier (près de Vichy).

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2023, le Groupe a réalisé 77 millions € de CA consolidé, dont 33 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

________________

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] https://www.nse-groupe.com/Bio-Stephane-Mayer-2024.pdf

[2] https://www.nse-groupe.com/Bio-Isabelle-CARRERE.pdf