NSE GROUPE : Évolution de la gouvernance de NSE

Évolution de la gouvernance de NSE

Nizerolles, le 7 octobre 2022, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, annonce une évolution de sa gouvernance. NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Lors de sa réunion tenue ce jour et sur proposition de son Président, le Conseil de Surveillance a décidé de nommer Laurent DEBARET, Directeur financier Groupe, aux fonctions de membre du Directoire, avec effet immédiat, en remplacement d'Antoine LACOSTE qui quitte le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 6 filiales à l'international (Inde, Canada, Maroc, Brasil). NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2021, le Groupe a réalisé 66,7 millions € de CA consolidé dont 31% à l'international.

