NSE GROUPE : Chiffre d'affaires record en 2024 à 103,5 M EUR (+34%) - Cap des 100 M EUR franchi pour la première fois - Progression attendue de l'EBITDA - Prises de commandes solides pour 2025

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense et l'Aéronautique, publie son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2024 (clos au 31 décembre). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Fort d'une activité soutenue tout au long de l'exercice, NSE a franchi pour la première fois le seuil des 100 M€, réalisant ainsi un chiffre d'affaires annuel d'un montant record de 103,6 M€, en croissance de +34% par rapport à 2023. Cette forte hausse s'inscrit dans la continuité de la dynamique enclenchée par le plan de relance en 2022 et la croissance des secteurs d'activité principaux de NSE.

Cette bonne performance s'est appuyée sur le développement des deux BU du Groupe, et particulièrement la BU Services qui réalise une très forte croissance en 2024 (+54%) sous l'effet d'un volume important de commandes cette année dans le cadre d'un marché Défense gagné en 2023 et démarré en 2024. Le Groupe continue de tirer parti de la diversité des zones et des secteurs adressés pour accroître sa présence sur ses marchés de prédilection et gagner de nouveaux contrats.

Grâce à sa capacité de maintien d'une forte trajectoire de croissance, et sa politique de gestion rigoureuse des coûts visant à améliorer ses marges opérationnelles, NSE confirme son ambition d'un EBITDA 2024 supérieur à celui de 2023.

Enfin, NSE entame l'année 2025 avec un carnet de commandes solide mais reste prudent du fait du contexte politique incertain qui peut amener certains donneurs d'ordres à décaler leurs commandes comme cela a été le cas au 2 nd semestre sur des budgets Aéronautique et Défense.

Chiffre d'affaires 2024 consolidé (Normes IFRS - non audité) :

CA en k€ 2024 2023 Variation S2 2024 S2 2023 Variation Services 69 734 45?303 +53,9% 30 779 24?426 +26,0% Interconnexion* 33 828 31 689 +6,7% 17 597 17 260 +1,9% Total Consolidé 103 562 76?992 +34,5% 48 376 41?686 +16,0%

*les BU Intégration et Conception sont regroupées dans la BU Interconnexion à partir de 2024

Poursuite du succès dans les Services et nette amélioration de la BU Interconnexion

1/ BU Services (67% du CA annuel) : poursuite de la forte trajectoire de croissance et consolidation du positionnement sur les marchés stratégiques

La BU Services, la plus contributive à l'activité du Groupe, a poursuivi son accélération en 2024, affichant une solide progression de +54% pour atteindre un chiffre d'affaires de 69,7 M€. Cette performance historique résulte d'une forte demande sur des marchés à fort potentiel, notamment dans le secteur de la Défense. Des contrats clés, notamment pour l'armée de Terre, ont alimenté cette dynamique avec des volumes de commandes plus importants qu'attendus initialement cette année.

NSE capitalise ainsi sur le développement de ses activités MCO Défense (Maintien en Condition Opérationnelle), tirant parti des capacités de son site de Varennes dont le chiffre d'affaires a quasi-doublé sur douze mois (+82%).

À l'international, NSE INDIA a vu son chiffre d'affaires plus que tripler sur l'année sous l'impulsion de la nouvelle équipe de management et d'une prise de commandes solide de bancs d'essai. Pour rappel, NSE INDIA a emménagé dans un nouveau bâtiment de 900 m², afin de soutenir sa croissance.

2/ Nette progression de la BU Interconnexion (33% du CA annuel)

La BU Interconnexion, désormais composée des anciennes BU Conception et Intégration, réalise un chiffre d'affaires en progression de +7% en 2024, porté par une demande continue sur ses secteurs clés, notamment ceux de la Défense et de l'Aéronautique.

Cette performance a été tirée par la montée en puissance de contrats dans le câblage et l'intégration de systèmes électroniques pour les secteurs de la Défense, de l'Aéronautique, et du Naval. Le Groupe continue de capitaliser sur son expertise dans le développement et la production d'équipements électroniques performants tels que les systèmes de vision nocturne (NVIS), les enregistreurs de paramètres de vol et les équipements électroniques embarqués

Par ailleurs, l'intégration de l'organisation DOA (Design Organisation Approval), permettant d'effectuer directement des modifications sans passer par des intermédiaires (augmentant ainsi les marges) est en cours de finalisation et devrait monter en puissance en 2025.

Au Canada, NSE Automatech a enregistré un chiffre d'affaires de 9,3 M€, en léger repli par rapport à 2023 (10,3 M€) en raison du tassement de la demande d'un client dans le secteur Médical.

Perspectives : amélioration de la rentabilité en 2024 et poursuite de la croissance en 2025

Au titre de l'exercice 2024, le Groupe confirme son objectif d'un EBITDA supérieur à celui de 2023, soutenu par la croissance continue de ses activités et une gestion rigoureuse de ses charges opérationnelles.

Dans le sillage de l'année précédente, NSE a su maintenir une dynamique commerciale soutenue. Les prises de commandes demeurent bien orientées, bénéficiant notamment de la bonne dynamique des marchés de la Défense, de nouveaux projets sur le segment Aéronautique et sur d'autres segments, comme par exemple dans le domaine de la monétique.

Le Groupe poursuivra ses investissements pour améliorer sa compétitivité, en mettant particulièrement l'accent sur le levier industriel et en renforçant sa présence internationale à travers ses filiales.

Le Groupe vise ainsi à consolider sa belle performance 2024 tout en restant prudent en raison des incertitudes économiques et politiques, notamment en France, qui peuvent impacter les calendriers des commandes remportées. L'accent continuera d'être mis sur l'amélioration de la rentabilité d'autant que le mix de chiffre d'affaires devrait être plus favorable aux marges.

Prochain communiqué : Résultats 2024, 23/04/2025 après clôture de la Bourse.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, et de l'Aéronautique Civile.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des

équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à

l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2024, le Groupe a réalisé 103,6 M€ de CA consolidé dont 27 % à l'international.

