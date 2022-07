NSE GROUPE : Chiffre d'affaires du premier semestre 2022 : 31,7 M EUR

Chiffre d'affaires du premier semestre 2022 : 31,7 M€

Nizerolles, le 29 juillet 2022, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre de l'exercice 2022 (clos au 30 juin 2022). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Au cours de ce premier semestre de l'exercice 2022, NSE a maintenu une activité solide, stable par rapport à celle du second semestre 2021 (32 M€) et en recul par rapport au premier semestre 2021 qui avait bénéficié d'une activité forte de la BUS. NSE continue de tirer profit d'une demande toujours dynamique pour ses services à haute valeur ajoutée pour les systèmes électroniques complexes. L'activité aurait même pu être meilleure sans la pénurie de composants et l'allongement des délais de livraison des fournisseurs. En outre, la BUC a aussi été impactée par le décalage de deux commandes significatives dans le secteur Aéro-défense, à fin 2022 / début 2023. En parallèle, le contexte économique en France et en Europe demeure instable, notamment dans le secteur de l'Aéronautique Civile mondiale. L'activité défense, quant à elle, augmente significativement.

Toutefois, le Groupe a pu s'appuyer tout au long du semestre sur la diversification des activités et des secteurs adressés ainsi que sur de bonnes performances des filiales à l'international.

NSE est aujourd'hui toujours bien positionné, avec une solide base de clients, des carnets de commandes et des appels d'offres qui continuent d'être émis sur ces 3 marchés. Ainsi, par une dynamique plus favorable en fin de semestre, NSE ambitionne de renouer avec la croissance du son CA au second semestre 2022, sans toutefois rattraper le retard pris en début d'exercice.

Chiffre d'affaires semestriel 2022 Consolidé (Normes IFRS - non audité) :

CA en k€ S1 2022 S2 2021 S1 2021 Variation

vs S2 2021 Variation

vs S1 2021 Conception 2 648 2 579 2 734 +2,7% -3,1% Intégration 12 494 12 308 13 488 +1,5% -7,4% Services 16 607 17 071 18 438 -2,7% -9,9% Total Consolidé 31 749* 31 958 34 660 -0,7% -8,4%

*Dont Export 9,8 M€

Maintien d'un niveau d'activité quasiment identique par rapport au second semestre 2021

1/ Performance solide de la BU Conception malgré des reports de commandes

L'activité Conception ressort quasi stable à 2,6 M€ au 30 juin par rapport aux deux derniers semestres. La BUC a notamment profité de son positionnement stratégique sur le développement et la production d'équipements électroniques performants avec des contrats étatiques résilients.

Des décalages de commandes vers les prochains semestres, en raison d'un calendrier décalé sur 2 projets significatifs Aéro-défense, nourriront la croissance à venir de cette Business Unit.

2/ Maintien de l'activité de la BU Intégration soutenue par le développement continu du Médical et de ses filiales, malgré la situation toujours difficile dans l'Aéronautique Civile

Sur le premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de la BU Intégration enregistre une légère croissance de +1,5% par rapport au S2 2021, pour s'établir à 12,5 M€. La crise qui touche le secteur de l'Aéronautique a freiné le développement commercial du Groupe sur cette activité fortement contributive (20% du CA en 2019). Toutefois, le déploiement d'une offre stratégique renforcée et les actions de diversification entreprises lors des exercices précédents ont permis de maintenir une forte activité d'un semestre à l'autre.

Au Canada, la filiale NSE Automatech a enregistré un chiffre d'affaires de 5,1 M€, en net rebond par rapport au semestre précédent (4,5 M€). Son positionnement demeure porteur sur les secteurs du Médical, principalement à destination du marché Nord-américain et sur celui de la Défense en attendant la reprise du secteur Aéronautique Civile

Comme cela a été précédemment annoncé, les activités des autres filiales internationales au Brésil, au Maroc et HICAL-NSE en Inde, qui représentent toujours une faible part du chiffre d'affaires de la BU, devront attendre une normalisation du contexte sanitaire local avant de reprendre le déploiement de leurs activités.

3/ Légère contraction de la BU Services par rapport à un S2 2021 et maintien du portefeuille clients

Après une nette croissance de son activité lors des trois derniers semestres, la BU Services a connu une légère contraction de son activité sur les 6 premiers mois de l'année 2022, pour atteindre 16,6 M€, notamment du fait d'une base de comparaison exigeante. En effet au second semestre 2021, le Groupe avait enregistré des commandes exceptionnelles de réparation de produits électroniques. NSE a toutefois déployé son savoir-faire dans ce secteur notamment pour le déploiement des nouveaux marchés gagnés en 2021 sur la réparation d'équipements électroniques et la montée en puissance des activités MRO Avions (Maintenance, Repair and Overhaul).

L'activité de la filiale NSE TLS au Canada (détenue à 50% et mise en équivalence dans la consolidation), dédiée à l'optimisation des délais d'exécution dans la logistique du secteur Transport, a enregistré une forte croissance de +185% sur ce semestre par rapport au S2 2021. En effet, NSE TLS a enregistré fin 2021, le gain de contrats structurants sur cette activité amenée à prendre de l'ampleur sur les prochains exercices.

Perspectives

Au second semestre, le Groupe vise à renouer avec la croissance grâce notamment à sa solide base de clients, aux contrats pluriannuels associés, aux décalages de commandes vers la deuxième partie de l'exercice, et à la relance du secteur Défense.

Dans ce contexte, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe, avec le soutien de la BU Intégration. La BU Conception devrait, quant à elle, connaitre un rebond de son activité grâce aux reports de commandes. En parallèle, les signaux envoyés par les marchés du Groupe demeurent dynamiques avec des appels d'offres en cours sur l'ensemble de ses périmètres.

Afin de soutenir la croissance de ses activités, le Groupe continuera de porter ses actions stratégiques sur le développement de nouveaux marchés, l'amélioration de la compétitivité, et le déploiement de ses offres à travers ses filiales à l'international.

Ainsi, NSE poursuivra au cours des prochains semestres la mise en place de son plan d'investissement industriel ambitieux (3,5 M€, dont 1,5 M€ pour son ERP) pour accompagner sa diversification et son développement, avec entre autres, une nouvelle version de son ERP sur la BU Services, ainsi que la digitalisation et l'automatisation de processus sur la BU Intégration.

NSE s'est également engagé début 2021 dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.). NSE a publié le 22 juillet 2022 son premier Rapport Extra Financier, que vous pouvez retrouver sur le site web de NSE : https://www.nse-groupe.com/finance/

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2022, le 28/10/2022 après bourse.

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 6 filiales à l'international (Inde, Canada, Maroc, Brasil). NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2021, le Groupe a réalisé 66,7 millions € de CA consolidé dont 31% à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

________________

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmtpZ5SZYm/GyG2dlJdnm5JqmZxkm2abbWmXyWRwk5rFcJ1hlJdpasadZnBmnWhn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75831-nse_communique-ca-s1-2022-def.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com