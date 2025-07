NSE GROUPE : Chiffre d'affaires consolidé de 51,5 M EUR au 1er semestre 2025 : Activité en léger repli par rapport à un 1er semestre 2024 exceptionnel, mais en progression par rapport au 2nd semestre 2024 - Confiance dans les perspectives

Nizerolles, le 23 juillet 2025, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie, plus particulièrement destinés à la Défense et l'Aéronautique, publie son chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre 2025 (clos au 30 juin 2025). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 de NSE s'établit à 51,6 M€, en retrait de 6,5% par rapport à la même période de 2024. Ce repli s'explique essentiellement par un 1 er semestre 2024 particulièrement fort, et à un démarrage plus lent que prévu sur certains marchés, notamment dans le secteur de la Défense du fait du retard du vote de la Loi de Finances 2025. En séquentiel, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 de NSE s'est inscrit en progression de +6,6% par rapport au 2 nd semestre 2024.

L'activité BU Services affiche ainsi un recul de -11,3% compte tenu de la base de comparaison élevée sur les activités MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) pour la Défense et SAV pour le secteur de l'Électronique Grand Public. La BU Interconnexion poursuit quant à elle sa trajectoire de croissance (+4,9%), tirée notamment par les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique

Le Groupe demeure confiant pour la seconde moitié de l'exercice, grâce à une bonne visibilité sur le carnet de commandes, à la dynamique des activités à forte valeur ajoutée, et à la poursuite des travaux de structuration, dont la filialisation de NSE Electronique Services et l'arrêt des activités au Brésil.

Chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre 2025 (Normes IFRS - non audité) :

CA en k€ S1 2025 S1 2024 Variation S2 2024 Variation Services 34 556 38 955 -11,3% 30 779 +12,3% Interconnexion 17 033 16 231 +4,9% 17 596 -3,2% Total Consolidé 51 589 55 186 -6,5% 48 376 +6,6%

Poursuite de la croissance de la BU Interconnexion et repli ponctuel des Services dans un contexte défavorable

1/ BU Services (67% du CA annuel) : repli temporaire après un S1 2024 exceptionnel

La BU Services, la plus contributive à l'activité du Groupe, enregistre un chiffre d'affaires de 34,6 M€, en baisse de -11,3%, impacté principalement par le repli de l'activité en MCO Terrestre et en SAV électronique grand public. En séquentiel, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 de la BU Services a affiché une croissance de +12,3% par rapport au 2 nd semestre 2024.

L'activité Défense avait bénéficié en 2024 de la montée en puissance des marchés gagnés dans ce secteur, notamment pour l'armée de Terre avec MERCURE et l'Economat des Armées. Le retard dans l'adoption du budget de la Défense de la Loi de Finances 2025 constaté cette année a ralenti temporairement le rythme des commandes qui devrait être mieux orienté au second semestre compte tenu du rattrapage déjà constaté dans le courant du 2 ème trimestre.

Les activités SAV pour le secteur de l'Électronique Grand Public sont en baisse par rapport au 1 er semestre 2024 qui avait bénéficié d'un effet exceptionnel lié à des opérations de maintenance précédant les Jeux olympiques de Paris 2024. La montée en puissance des activités de monétique et l'enrichissement du portefeuille client devrait permettre également une meilleure seconde moitié d'exercice. Cette activité est désormais opérée par la nouvelle filiale NSE Electronique Services, créée au 1 er juillet 2025 pour gagner en réactivité et en proximité avec les différents clients du Groupe.

Les activités MRO Aéronefs du site d'Aulnat enregistrent une forte croissance avec un chiffre d'affaires multiplié par près de 4, atteignant 4,9 M€, portée par un contrat export de modernisation avionique et plusieurs chantiers d'envergure. Cette dynamique devrait se poursuivre au 2 nd semestre.

2/ Solide croissance de +4,9% de la BU Interconnexion (33% du CA annuel)

La BU Interconnexion a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€, en croissance de +4,9% sur la période, dans la continuité de la dynamique engagée en 2024, notamment dans les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique.

Cette performance est principalement tirée par la forte progression des ventes d'équipements électroniques performants tels que les systèmes d'éclairage adaptés à la vision nocturne (NVIS), en France comme à l'international. L'intégration de l'organisation DOA (Design Organisation Approval), permettant d'effectuer directement des modifications (augmentant ainsi la valeur ajoutée du Groupe), se poursuit conformément au planning prévisionnel, en vue d'une certification d'ici fin 2025, sous réserve du calendrier d'audit.

Les activités de câblages et de l'intégration de systèmes électroniques utilisés dans les domaines de l'Aéronautique, du Naval et de la Défense, réalisées sur les sites de Riom et Nizerolles, progressent également, tirant parti de la montée en cadence des programmes de Défense démarrés en 2024.

Au Canada, la filiale NSE Automatech a enregistré un chiffre d'affaires de 3,5 M€, en repli par rapport à la même période l'an dernier (4,7 M€), toujours pénalisée par la faiblesse de la demande dans le secteur Medical.

Perspectives favorables sur le 2 nd semestre 2025 malgré un contexte toujours incertain

NSE aborde le 2 nd semestre de son exercice 2025 avec confiance, fort d'une bonne visibilité commerciale, les prises de commandes étant restées dynamiques depuis le début de l'exercice. Le Groupe bénéficiera également du rattrapage attendu sur les activités Défense. Le Groupe entend poursuivre commercialement le renforcement de ses positions sur ses marchés clés tels que la Défense, l'Aéronautique ou encore la Monétique pour sa nouvelle filiale NSE Electronique Services.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, NSE garde pour objectif de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l'exercice 2024.

En parallèle, le Groupe poursuit ses actions d'optimisation de son organisation et de ses process à l'image de la filialisation des activités de SAV de produits Electroniques Grand Public et a décidé de cesser ses activités au Brésil en l'absence de potentiel de développement. Le Groupe poursuivra le contrôle strict de ses charges dans un contexte d'investissements continu pour améliorer sa compétitivité, notamment à travers le levier industriel et en s'appuyant sur sa présence internationale.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2025, le 29/10/2025 après clôture de la Bourse.

________________

