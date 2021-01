NSE GROUPE : Chiffre d'affaires consolidé 2020 : 70,4 M EUR - Résilience des activités malgré un impact du Covid-19 sur l'aéronautique civile

Chiffre d'affaires consolidé 2020 : 70,4 M€

Résilience des activités malgré un impact

du Covid-19 sur l'aéronautique civile

Nizerolles, le 29 janvier 2021, après séance de cotation

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2020 (clos au 31 décembre 2020). NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris.

L'exercice a été marqué par la pandémie de la Covid-19, avec un impact inévitable sur les activités du Groupe à partir du mois de mars. Comme anticipé, le secteur le plus touché a été l'aéronautique civile qui représentait historiquement environ 20% du chiffre d'affaires du Groupe. Cette activité a été directement touchée par l'arrêt du trafic aérien entrainant indirectement le décalage de commandes pour de nombreux sous-traitants.

Cependant, le Groupe a démontré toute la résilience de son modèle, illustrée par un chiffre d'affaires du second semestre quasiment identique à celui réalisé au second semestre 2019 et a ainsi pu limiter l'impact de la crise sanitaire sur l'ensemble de l'exercice 2020.

La solidité de NSE, son organisation industrielle, sa réactivité, son agilité et sa trésorerie renforcée par quatre exercices bénéficiaires consécutifs ont constitué des atouts indéniables pour affronter cette pandémie inédite. En effet la production industrielle a pu se maintenir sur l'ensemble de l'exercice en l'absence d'annulation de commandes.

Ainsi, le chiffre d'affaires 2020 atteint 70,4 M€, en baisse limitée de -7,4% dont -3% en France, principalement concentrée sur les deux mois de confinement (17 mars au 11 mai 2020) et -14,5 % à l'international qui ressort à 23,4 M€.

Chiffre d'affaires 2020 Consolidé (Normes IFRS - non audité) :

CA en k€ 2020 2019 Variation Conception 7 670 7 434 +3,2% Intégration 30 549 36 923 -17,3% Services 32 199 31 682 +1,6% Total Consolidé 70 418 76 039 -7,4%

*Dont Export 23,4 M€

Impact du Covid-19 sur la BU Intégration et rebond de la BU Services au second semestre

1/ Croissance de la Conception sur l'année

L'activité Conception a poursuivi sa croissance en 2020 à +3,2%, pour atteindre 7,7 M€ sur l'ensemble de l'exercice.

La BUC a une fois encore tiré profit de son positionnement sur le développement et la production d'équipements électroniques performants et la montée en puissance de contrats étatiques résilients, malgré le contexte défavorable lié à la crise sanitaire.

2/ Activité Intégration soutenue par la diversité de ses activités

Le chiffre d'affaires de la BU Intégration affiche une baisse de -17,3% en 2020, dans la tendance enregistrée au premier semestre, pour s'établir à 30,5 M€. Après une très forte progression en 2019, la crise sanitaire est venue, comme annoncé dès avril 2020, impacter l'aéronautique civile et freiner le développement commercial du Groupe.

Toutefois, l'important travail de diversification entrepris lors des exercices précédents a permis de compenser en partie cette baisse, en maintenant un niveau d'activité significatif sur ses autres secteurs, notamment la Défense et le Médical.

À l'international, la filiale canadienne NSE Automatech, a poursuivi sa production tout au long de l'exercice pour atteindre un chiffre d'affaires, maintenu par rapport à 2019, de 11,4 M€. Les activités des autres filiales internationales, au Brésil, au Maroc, qui représentent une faible part du chiffre d'affaires de la BU, ont connu des arrêts ponctuels de production du fait des différentes périodes de confinement imposées par la pandémie. HICAL-NSE en Inde, a également réussi une progression significative de son CA en passant de 340 K€ à 1 M€.

3/ Rebond des services au second semestre permettant de compenser l'impact du 1er confinement

La BU Services a retrouvé la croissance au second semestre, après un premier trimestre significativement impacté par le premier confinement, pour ressortir en légère croissance à 32,2 M€ au 31 décembre 2020. Ce rebond a été permis par un retour à la quasi normale du réseau logistique dès juin 2020, rendant à nouveau possible l'acheminement et la réparation d'équipements électroniques.

L'activité des filiales à l'international NSE India et NSE TLS au Canada ont aussi connu des décalages de production sur l'exercice n'affectant que faiblement le chiffre d'affaires de la BU, grâce à une reprise de leur déploiement au second semestre. Ces relais de croissance restent au cœur de la stratégie d'expansion internationale du Groupe.

Perspectives

Au cours de l'exercice 2020, le Groupe a poursuivi, malgré la situation sanitaire, son travail de rationalisation structurelle de ses opérations, avec notamment la finalisation du transfert des activités du site de Maillane vers le site de Brive. De plus, le Groupe a débuté au second semestre la mise en place de plans d'actions d'efficacité industrielle et commerciale sur ses domaines les plus stratégiques.

Ainsi, l'EBITDA du second semestre devrait ressortir en croissance par rapport au premier semestre, sans toutefois compenser le retard pris en première partie d'exercice.

En 2021, le Groupe vise à réitérer un niveau de chiffre d'affaires proche de celui de 2020, conditionné à la normalisation de la situation sanitaire et à un retour à des relations commerciales fluides, notamment par la reprise du transport aérien vers nos filiales.

Post clôture, le 8 janvier 2021, NSE a acquis la totalité du solde de 28,84% de capital détenu par Desjardins Capital dans NSE Automatech, lui permettant de détenir dorénavant 100 % du capital de sa filiale canadienne.

Afin de soutenir la croissance pérenne de ses activités, les actions d'améliorations structurelles, de développement de nouveaux marchés, ainsi que le déploiement des offres à l'international, seront poursuivies. À noter que NSE a décidé d'un plan d'investissement ambitieux pour accompagner sa diversification et son développement avec entre autres la modernisation de son ERP sur la BU Services.

NSE continue d'étudier régulièrement des opportunités de croissance externe sur des marchés où son expertise pourrait être source de création de valeur pour le Groupe.

Prochain communiqué : Résultats 2020, le 30/04/2021 après Bourse.



Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 6 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2020, le Groupe a réalisé 70 millions € de CA consolidé dont 33% à l'international.



